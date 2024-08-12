ГАИ стала активнее искать нарушителей парковки в Красноярске из-за перекрытий

Posted 12 августа 2024, 07:27
Published 12 августа 2024, 07:27
Modified 12 августа 2024, 07:35
Updated 12 августа 2024, 07:35
Как сообщили в ведомстве, полицейские за несколько часов составили больше 10 административных протоколов, больше пяти автомобилей увезли на штрафстоянку.
В ГАИ отметили, что кроме инспекторов улицы патрулирует и мобильный комплекс фото- и видеофиксации «Паркон», который автоматически составляет материалы на нарушителей.
Осуществлять рейды начали из-за изменения схемы движения в центре города — часть улицы Карла маркса перекрыли на два года, а часть проспекта Мира сделали односторонним из-за строительства метро.