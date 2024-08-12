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Posted 12 августа 2024, 07:27

Published 12 августа 2024, 07:27

Modified 12 августа 2024, 07:35

Updated 12 августа 2024, 07:35

ГАИ стала активнее искать нарушителей парковки в Красноярске из-за перекрытий

12 августа 2024, 07:27
Сюжет
Строительство метро
В Красноярске инспекторы ГАИ начали усиленно патрулировать центр Красноярска в поисках нарушителей правил парковки и пообещали делать это ежедневно.

Как сообщили в ведомстве, полицейские за несколько часов составили больше 10 административных протоколов, больше пяти автомобилей увезли на штрафстоянку.

В ГАИ отметили, что кроме инспекторов улицы патрулирует и мобильный комплекс фото- и видеофиксации «Паркон», который автоматически составляет материалы на нарушителей.

Осуществлять рейды начали из-за изменения схемы движения в центре города — часть улицы Карла маркса перекрыли на два года, а часть проспекта Мира сделали односторонним из-за строительства метро.

  • Ранее координатор краевого подразделения Федерации автовладельцев России Егор Фролов заявил, что после закрытия проезда по Карла Маркса ситуация с пробками в центре города серьезно ухудшится.
  • По его мнению, когда парковочные места уберут с проспекта Мира, то красноярцы будут оставлять авто в других местах — это создаст дополнительную нагрузку.
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