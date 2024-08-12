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Posted 12 августа 2024, 12:51

Published 12 августа 2024, 12:51

Modified 12 августа 2024, 13:08

Updated 12 августа 2024, 13:08

В Красноярском крае директор недоплатил коммунальщикам зарплату на 12 млн рублей

12 августа 2024, 12:51
Против генерального директора компании в Кежемском районе возбудили уголовное дело за задержку зарплат сотрудникам — за год он «сэкономил» на труде работников больше 12 миллионов рублей, оплачивая его частично или не оплачивая вообще.

Как рассказали в СК, 43-летний руководитель ООО «Поток» с марта 2023 по май 2024 года допускал задолженность по зарплатам 30 сотрудников — он отставлял их без зарплаты больше чем на два месяца.

При этом имеющиеся деньги он направлял не на зарплату, а рассчитывался с партнерами, давал деньги подотчёт и тому подобное.

Мужчину обвиняют в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы (часть 2 статьи 145.1 УК РФ) — мужчине грозит до трех лет колонии. Сейчас большую часть задолженности уже погасили — осталось порядка 3,5 миллиона рублей.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Красноярский край#Уголовное дело#Кежемский район#Задержка зарплаты
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