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Posted 13 августа, 05:42

Published 13 августа, 05:42

Modified 11 октября, 08:05

Updated 11 октября, 08:05

Посмотрели, что делают на перекрытых из-за метро участках в центре Красноярска

Посмотрели, что делают на перекрытых из-за метро участках в центре Красноярска

13 августа 2024, 05:42
Фото: prmira.ru
Сюжет
Строительство метро
«Проспект Мира» решил посмотреть, что происходит за заборами, который установили для строительства метро на Карла Маркса несколько дней назад.

В Красноярске в ночь с 9 на 10 августа движение по Карла Маркса перекрыли на четырёх участках. Проспект Мира стал односторонним от Профсоюзов до Парижской Коммуны.

К 10:30 13 августа пробка на Коммунальном мосту, которая начала собираться с семи утра, никуда не исчезла. На съезде с моста, около остановки «Театр Оперы и балеты», заботливо установили знаки, предупреждающие о перекрытиях.

Фото: prmira.ru

Потом, на Вейнбаума, водителей предупреждают, что на дорогу может выехать строительная техника.

Фото: prmira.ru

Однако никаких работ за перекрытиями не ведется, дорога выглядит нетронутой. Это фото мы сделали на перекрытом участке Карла Маркса от Вейнбаума до Сурикова.

Фото: prmira.ru

Если пройти дальше по Маркса, в сторону Центрального парка, то можно заметить, что на участке улицы от Диктатуры Пролетариата до Кирова никаких работ тоже не ведется.

Фото: prmira.ru

Далее идет третий перекрытый участок — от Горького до Дзержинского. Здесь мы заметили скучающих рабочих и технику.

Но никаких активных работ не ведется и здесь: техника тут появилась еще когда начали работы на площади Революции в 2023 году.

Фото: prmira.ru

Рабочие не смогли ответит на вопрос, когда начнется строительство.

Видео: prmira.ru.

На последнем участке — от Робеспьера до Декабристов — нет ни техники, ни рабочих. За блоками только нетронутый асфальт.

Фото: prmira.ru

На проспекте Мира тем временем продолжают работать эвакуаторы. Вчера, 12 августа, полицейские за несколько часов составили больше 10 административных протоколов, пять автомобилей увезли на штрафстоянку.

Фото: prmira.ru

«ПМ» запросил комментарий о том, когда начнутся работы, в краевом правительстве, Центре транспортной логистики, и компаниях «Моспроект-3» и «Бамтоннельстрой-Мост».

Ограничения движения в центре Красноярска будут действовать два года. Такой срок предусмотрен по проекту.

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