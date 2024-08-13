Посмотрели, что делают на перекрытых из-за метро участках в центре Красноярска

Posted 13 августа, 05:42
Published 13 августа, 05:42
Modified 11 октября, 08:05
Updated 11 октября, 08:05
В Красноярске в ночь с 9 на 10 августа движение по Карла Маркса перекрыли на четырёх участках. Проспект Мира стал односторонним от Профсоюзов до Парижской Коммуны.
К 10:30 13 августа пробка на Коммунальном мосту, которая начала собираться с семи утра, никуда не исчезла. На съезде с моста, около остановки «Театр Оперы и балеты», заботливо установили знаки, предупреждающие о перекрытиях.
Потом, на Вейнбаума, водителей предупреждают, что на дорогу может выехать строительная техника.
Однако никаких работ за перекрытиями не ведется, дорога выглядит нетронутой. Это фото мы сделали на перекрытом участке Карла Маркса от Вейнбаума до Сурикова.
Если пройти дальше по Маркса, в сторону Центрального парка, то можно заметить, что на участке улицы от Диктатуры Пролетариата до Кирова никаких работ тоже не ведется.
Далее идет третий перекрытый участок — от Горького до Дзержинского. Здесь мы заметили скучающих рабочих и технику.
Но никаких активных работ не ведется и здесь: техника тут появилась еще когда начали работы на площади Революции в 2023 году.
Рабочие не смогли ответит на вопрос, когда начнется строительство.
На последнем участке — от Робеспьера до Декабристов — нет ни техники, ни рабочих. За блоками только нетронутый асфальт.
На проспекте Мира тем временем продолжают работать эвакуаторы. Вчера, 12 августа, полицейские за несколько часов составили больше 10 административных протоколов, пять автомобилей увезли на штрафстоянку.
«ПМ» запросил комментарий о том, когда начнутся работы, в краевом правительстве, Центре транспортной логистики, и компаниях «Моспроект-3» и «Бамтоннельстрой-Мост».
Ограничения движения в центре Красноярска будут действовать два года. Такой срок предусмотрен по проекту.