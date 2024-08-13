prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 августа, 08:59

Published 13 августа, 08:59

Modified 29 ноября, 11:31

Updated 29 ноября, 11:31

Правительство края будет судиться с УФАС из-за школы Усса, которую строил Егоров

Правительство края будет судиться с УФАС из-за школы Усса, которую строил Егоров

13 августа 2024, 08:59
Фото: Вадим Кофман. Правительство Красноярского края.
Правительство Красноярского края собирается оспаривать решение регионального УФАС, которое обнаружило нарушение в закупке по школе в Иланском, где учился бывший губернатор края Александр Усс. Это здание построил «Сибиряк» Владимира Егорова за 1,1 млрд рублей.

Сейчас Егоров проходит по делу о мошенничестве при строительстве школы. Учреждение, где учился экс-губернатор Александр Усс, собирались реконструировать, затем решили снести и построить новое. По версии следствия, «Сибиряк» завысил стоимость объекта на 391 миллион рублей и продал его администрации района за 1,1 миллиарда рублей, которые были выделены из краевого бюджета.

Егоров возместил 391 миллион в бюджет края. Дело о мошенничестве больше года расследует ФСБ и новостей о новых деталях в деле нет.

Из заявления УФАС, которое приводит суд, следует, что правительство нарушило закон о защите конкуренции при закупке здания под школу на 700 мест и создало преимущественные условия для «Сибиряка», а другим организациям — препятствия.

Власти не согласны с этим решением. Они указывают, что антимопольщики нарушили их права, а именно не предоставили и отказали в предоставлении некоторых документов дела.

«Действующее законодательство не устанавливает запрет на приобретение здания для соответствующих публичных нужд. Совещаний по спорному вопросу в правительстве не проводилось и сами по себе совещания, даже в случае их проведения не могли влечь ограничения конкуренции. Выводы Комиссии о незаконности избранного способа удовлетворения публичных полномочий путем не строительства, а приобретения здания закреплено в нормативных актах края», — цитирует позицию правительства суд.

Заявление примут к производству в течение пяти рабочих дней.

Читайте также:
Егоров не смог вернуть земли комбайнового завода для застройкиВ девять раз меньше госконтрактов: что стало с бизнесами Егорова после ухода Усса
#Владислав Савончик#Красноярск#Владимир Егоров#Александр Усс#Мошенничество#Иланский район#Школа#УФАС
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика