Правительство края будет судиться с УФАС из-за школы Усса, которую строил Егоров

Posted 13 августа, 08:59
Published 13 августа, 08:59
Modified 29 ноября, 11:31
Updated 29 ноября, 11:31
Сейчас Егоров проходит по делу о мошенничестве при строительстве школы. Учреждение, где учился экс-губернатор Александр Усс, собирались реконструировать, затем решили снести и построить новое. По версии следствия, «Сибиряк» завысил стоимость объекта на 391 миллион рублей и продал его администрации района за 1,1 миллиарда рублей, которые были выделены из краевого бюджета.
Егоров возместил 391 миллион в бюджет края. Дело о мошенничестве больше года расследует ФСБ и новостей о новых деталях в деле нет.
Из заявления УФАС, которое приводит суд, следует, что правительство нарушило закон о защите конкуренции при закупке здания под школу на 700 мест и создало преимущественные условия для «Сибиряка», а другим организациям — препятствия.
Власти не согласны с этим решением. Они указывают, что антимопольщики нарушили их права, а именно не предоставили и отказали в предоставлении некоторых документов дела.
«Действующее законодательство не устанавливает запрет на приобретение здания для соответствующих публичных нужд. Совещаний по спорному вопросу в правительстве не проводилось и сами по себе совещания, даже в случае их проведения не могли влечь ограничения конкуренции. Выводы Комиссии о незаконности избранного способа удовлетворения публичных полномочий путем не строительства, а приобретения здания закреплено в нормативных актах края», — цитирует позицию правительства суд.
Заявление примут к производству в течение пяти рабочих дней.