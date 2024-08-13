Правительство края будет судиться с УФАС из-за школы Усса, которую строил Егоров

Сейчас Егоров проходит по делу о мошенничестве при строительстве школы. Учреждение, где учился экс-губернатор Александр Усс, собирались реконструировать, затем решили снести и построить новое. По версии следствия, «Сибиряк» завысил стоимость объекта на 391 миллион рублей и продал его администрации района за 1,1 миллиарда рублей, которые были выделены из краевого бюджета.