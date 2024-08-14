prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 августа 2024, 14:38

Published 14 августа 2024, 14:38

Modified 14 августа 2024, 14:40

Updated 14 августа 2024, 14:40

Домклик: Красноярск вошел в топ регионов с самой дешёвой вторичной недвижимостью

14 августа 2024, 14:38
Медианная стоимость кв. м вторичной недвижимости в крае в августе составила 105,9 тыс рублей.

Аналитики Домклик изучили объявления о продаже вторичной недвижимости (только квартиры) на начало августа без учёта переуступки и рассчитали медианную стоимость квадратного метра вторичной недвижимости в регионах России, где есть города-миллионники. По результатам исследования эксперты выделили субъекты, где жилье стоит дешевле всего.

Лидером августовского рейтинга регионов с самым доступным вторичным жильём стал Пермский край, где медианная стоимость квадратного метра составила 77,1 тыс. рублей.

В топ-5 регионов с наиболее низкими ценами на вторичную недвижимость также вошли Челябинская область (81,5 тыс. рублей), Республика Башкортостан (86,2 тыс.), Волгоградская область (89,4 тыс.) и Самарская область (95,6 тыс.).

Топ-10 крупнейших регионов с наименьшей медианной стоимостью квадратного метра вторичной недвижимости (только квартиры). Данные Домклик на август 2024 года.

Регион

Медианная стоимость кв. м вторичной недвижимости (только квартиры), тыс. рублей

Пермский край

77,1

Челябинская область

81,5

Республика Башкортостан

86,2

Волгоградская область

89,4

Самарская область

95,6

Свердловская область

96,3

Воронежская область

96,5

Омская область

103,7

Красноярский край

105,9

Новосибирская область

113,2
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика