Домклик: Красноярск вошел в топ регионов с самой дешёвой вторичной недвижимостью

Posted 14 августа 2024, 14:38
Published 14 августа 2024, 14:38
Modified 14 августа 2024, 14:40
Updated 14 августа 2024, 14:40
Аналитики Домклик изучили объявления о продаже вторичной недвижимости (только квартиры) на начало августа без учёта переуступки и рассчитали медианную стоимость квадратного метра вторичной недвижимости в регионах России, где есть города-миллионники. По результатам исследования эксперты выделили субъекты, где жилье стоит дешевле всего.
Лидером августовского рейтинга регионов с самым доступным вторичным жильём стал Пермский край, где медианная стоимость квадратного метра составила 77,1 тыс. рублей.
В топ-5 регионов с наиболее низкими ценами на вторичную недвижимость также вошли Челябинская область (81,5 тыс. рублей), Республика Башкортостан (86,2 тыс.), Волгоградская область (89,4 тыс.) и Самарская область (95,6 тыс.).
Топ-10 крупнейших регионов с наименьшей медианной стоимостью квадратного метра вторичной недвижимости (только квартиры). Данные Домклик на август 2024 года.
|
Регион
|
Медианная стоимость кв. м вторичной недвижимости (только квартиры), тыс. рублей
|
Пермский край
|
77,1
|
Челябинская область
|
81,5
|
Республика Башкортостан
|
86,2
|
Волгоградская область
|
89,4
|
Самарская область
|
95,6
|
Свердловская область
|
96,3
|
Воронежская область
|
96,5
|
Омская область
|
103,7
|
Красноярский край
|
105,9
|
Новосибирская область
|
113,2