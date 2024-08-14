Линейки в красноярских школах пройдут 2 сентября. В 1-е классы пойдут 16 тысяч детей

Posted 14 августа 2024, 01:18
Published 14 августа 2024, 01:18
Modified 14 августа 2024, 01:21
Updated 14 августа 2024, 01:21
Об этом сообщили в управлении образования. Дело в том, что 1 сентября выпадает на воскресенье. Поэтому линейки проведут 2-го, а занятия начнутся 3-го.
Всего в красноярские школы в этом году пойдут более 143 тысяч учеников. Более 16 тысяч из них — это первоклассники.
В краевом минобразования уточнили, что 2 сентября в Красноярске откроется новая школа: школа №160 в микрорайоне Солнечный на 1100 мест.