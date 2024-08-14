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Posted 14 августа 2024, 01:18

Published 14 августа 2024, 01:18

Modified 14 августа 2024, 01:21

Updated 14 августа 2024, 01:21

Линейки в красноярских школах пройдут 2 сентября. В 1-е классы пойдут 16 тысяч детей

14 августа 2024, 01:18

Линейки в честь Дня Знаний в красноярских школах пройдут 2 сентября

В Красноярске торжественные школьные линейки пройдут 2 сентября, а не 1-го.

Об этом сообщили в управлении образования. Дело в том, что 1 сентября выпадает на воскресенье. Поэтому линейки проведут 2-го, а занятия начнутся 3-го.

Всего в красноярские школы в этом году пойдут более 143 тысяч учеников. Более 16 тысяч из них — это первоклассники.

В краевом минобразования уточнили, что 2 сентября в Красноярске откроется новая школа: школа №160 в микрорайоне Солнечный на 1100 мест.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Школы#Школа#Школьники#1 сентября#Учеба
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