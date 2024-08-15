Красноярцам рассказали, из чего лучше варить компот

Время приготовления компота зависит от плодов. Твердые следует варить до 20 минут, мягкие — до 10. Если держать на огне слишком долго, можно потерять витамины. Чтобы сохранить максимальную пользу, компот нужно довести до кипения, снять с огня и дать настояться.