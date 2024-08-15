Красноярцам рассказали, из чего лучше варить компот

Posted 15 августа 2024, 11:44
Published 15 августа 2024, 11:44
Modified 19 августа 2024, 05:28
Updated 19 августа 2024, 05:28
По словам специалистов, самые популярные продукты для компота — яблоки и груши, абрикосы и вишня, сливы и виноград. Оказывается, что некоторые используют и овощи — кабачки, тыкву, морковь и ревень.
Людям, предпочитающим компот из сладких фруктов, советуют добавить смородину, вишню или клюкву.
Тем, кто любит добавлять в компот пряности (мяту, имбирь, корицу, мускатный орех, гвоздику и т. д.), рекомендуют использовать щепотку соли для раскрытия аромата специй.
Время приготовления компота зависит от плодов. Твердые следует варить до 20 минут, мягкие — до 10. Если держать на огне слишком долго, можно потерять витамины. Чтобы сохранить максимальную пользу, компот нужно довести до кипения, снять с огня и дать настояться.
Лучше всего для приготовления компота подойдет эмалированная кастрюля или из нержавеющей стали.
В Роспотребнадзоре отмечают, что компот облегчает процесс переваривания пищи, улучшает моторику кишечника и стимулирует процесс очищения от токсинов и вредных веществ.
Однако есть и противопоказания — людям с ожирением и сахарным диабетом не советуют пить сладкие компоты.