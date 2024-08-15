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Posted 15 августа 2024, 11:44

Published 15 августа 2024, 11:44

Modified 19 августа 2024, 05:28

Updated 19 августа 2024, 05:28

Красноярцам рассказали, из чего лучше варить компот

15 августа 2024, 11:44

Красноярцам рассказали, из чего можно варить компот, а кому его лучше не пить

В краевом Роспотребнадзоре рассказали, какие ингредиенты подойдут для компота и в какой посуде его лучше варить.

По словам специалистов, самые популярные продукты для компота — яблоки и груши, абрикосы и вишня, сливы и виноград. Оказывается, что некоторые используют и овощи — кабачки, тыкву, морковь и ревень.

Людям, предпочитающим компот из сладких фруктов, советуют добавить смородину, вишню или клюкву.

Тем, кто любит добавлять в компот пряности (мяту, имбирь, корицу, мускатный орех, гвоздику и т. д.), рекомендуют использовать щепотку соли для раскрытия аромата специй.

Время приготовления компота зависит от плодов. Твердые следует варить до 20 минут, мягкие — до 10. Если держать на огне слишком долго, можно потерять витамины. Чтобы сохранить максимальную пользу, компот нужно довести до кипения, снять с огня и дать настояться.

Лучше всего для приготовления компота подойдет эмалированная кастрюля или из нержавеющей стали.

В Роспотребнадзоре отмечают, что компот облегчает процесс переваривания пищи, улучшает моторику кишечника и стимулирует процесс очищения от токсинов и вредных веществ.

Однако есть и противопоказания — людям с ожирением и сахарным диабетом не советуют пить сладкие компоты.

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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Еда#Здоровье#Красноярский край#Роспотребнадзор#Овощи#Фрукты#Еда и напитки
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