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Posted 16 августа 2024, 11:08

Published 16 августа 2024, 11:08

Modified 16 августа 2024, 12:06

Updated 16 августа 2024, 12:06

Красноярские врачи спасли девушку с двумя беременностями

16 августа 2024, 11:08
В Красноярской межрайонной клинической больнице №4 акушеры-гинекологи сделали операцию пациентке с редкой патологией, которая встречается в одном случае из 30 тысяч беременностей.

34-летнюю беременную девушку госпитализировали с жалобами на тянущие боли внизу живота и кровянистые выделения. Будущая мама рассказала, что беременность желанная, но на учёт в женской консультации она встать не успела.

Ей провели обследование, и врачи подтвердили маточную беременность сроком девять недель. При УЗИ малого таза медики диагностировали ретрохориальную гематому, кисту левого яичника и скопление жидкости в заднем своде в большом количестве.

Врачи начали оперативное лечение, и при проведении лапароскопии обнаружили у нее еще одну беременность — внематочную.

Одновременное наличие маточной и внематочной беременности у одной женщины называется гетеротопической беременностью. Как сообщили в минздраве, при естественном зачатии такая беременность — крайне редкое явление. Это происходит, когда оплодотворяется сразу две яйцеклетки, но одно из плодных яиц прикрепляется в «неправильном» месте.

Врачи провели операцию и сохранили маточную беременность. Пациентку выписали домой в удовлетворительном состоянии под наблюдение врача.

  • Ранее главврач краевого центра охраны материнства и детства Вадим Янин рассказал, что жительницы Красноярского края стали чаще рожать первого ребенка только после 30 лет.
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