Красноярские врачи спасли девушку с двумя беременностями

Одновременное наличие маточной и внематочной беременности у одной женщины называется гетеротопической беременностью. Как сообщили в минздраве, при естественном зачатии такая беременность — крайне редкое явление. Это происходит, когда оплодотворяется сразу две яйцеклетки, но одно из плодных яиц прикрепляется в «неправильном» месте.