Красноярские врачи спасли девушку с двумя беременностями

Posted 16 августа 2024, 11:08
Published 16 августа 2024, 11:08
Modified 16 августа 2024, 12:06
Updated 16 августа 2024, 12:06
34-летнюю беременную девушку госпитализировали с жалобами на тянущие боли внизу живота и кровянистые выделения. Будущая мама рассказала, что беременность желанная, но на учёт в женской консультации она встать не успела.
Ей провели обследование, и врачи подтвердили маточную беременность сроком девять недель. При УЗИ малого таза медики диагностировали ретрохориальную гематому, кисту левого яичника и скопление жидкости в заднем своде в большом количестве.
Врачи начали оперативное лечение, и при проведении лапароскопии обнаружили у нее еще одну беременность — внематочную.
Одновременное наличие маточной и внематочной беременности у одной женщины называется гетеротопической беременностью. Как сообщили в минздраве, при естественном зачатии такая беременность — крайне редкое явление. Это происходит, когда оплодотворяется сразу две яйцеклетки, но одно из плодных яиц прикрепляется в «неправильном» месте.
Врачи провели операцию и сохранили маточную беременность. Пациентку выписали домой в удовлетворительном состоянии под наблюдение врача.