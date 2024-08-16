Красноярцы уже раскупают билеты на предновогодние показы «Щелкунчика»

Posted 16 августа, 08:06
Published 16 августа, 08:06
Modified 20 ноября, 12:44
Updated 20 ноября, 12:44
Всего на декабрь запланировано девять показов этого балета, на январь — еще семь. Билет стоит от 700 до 3000 рублей: от даты цена не зависит, только от места в зале.
На показы 30 и 31 декабря билеты покупают активнее всего. На эти даты мест осталось меньше всего, особенно на вечерние показы.
Менее активно раскупают места на январские показы. На некоторых из них свободен почти весь зал.
В 2023 году билеты на балет «Щелкунчик» 30 и 31 декабря полностью раскупили к середине ноября. Как уточняла пресс-секретарь театра Мария Устюгова, к декабрю обычно билетов не остается и на другие даты.