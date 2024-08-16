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Posted 16 августа 2024, 08:08

Published 16 августа 2024, 08:08

Modified 16 августа 2024, 08:31

Updated 16 августа 2024, 08:31

С подрядчика красноярского метро требуют 1,9 млрд долгов

16 августа 2024, 08:08
Генеральный подрядчик строительства метро в Красноярске «Моспроект-3» накопил перед кредиторами и контрагентами долгов на 1,86 миллиарда рублей.

Сводное исполнительное производство от 2 августа опубликовал в своем телеграм-канале политконсультант Алексей Аксютенко. Он сообщил со ссылкой на кредиторов, что счета строителей метротрама арестованы, остались только зарплатные.

«Как мне рассказали представители кредиторов „Моспроект-3“, они оказывали услуги по поставке автобусов и автомобилей для перевозки рабочего персонала на участках строительства автомагистрали М12. Договор, как и у всех, — постоплата по факту выполненных работ. Со слов бывшего директора Меркуловой, „Моспроекту“ не оплатили их работы и оштрафовали за сроки, но информация от контрагентов говорит о том, что денежные средства поступили в „Моспроект-3“ в полном объеме. Куда пропали 1.8 млрд — непонятно. Новый директор только разводит руками: денег нет, но „Моспроект-3“ проводит внутреннее расследование», — написал Аксютенко.

Согласно данным «Спарка», на 16 августа в отношении компании действует 83 исполнительных производств на сумму 1,3 млрд рублей.

«Проспекту Мира» не удалось получить комментарий от пресс-секретаря «Моспроект-3». Мы направили официальный запрос.

  • В Красноярске перекрыли движение по Карла Маркса на четырёх участках, однако строительных работ мы там не увидели.
  • В конце 2023 года субподрядчик строительства метро «Бамтоннельстрой-Красноярск» сообщал о проблемах с генподрядчиком «Моспроект-3», который якобы не предоставил полный доступ к средствам, необходимым для строительства метро и выплат зарплат. Представители генподрядчика заявили, что они предоставляют средства в полном объеме.
  • Красноярский журналист и активист Андрей Мужщинский высказался о затянутом строительстве метро. Он описал схему финансирования, предрёк бесконечную стройку и аресты чиновников.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Метро#Моспроект-3#Долги
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