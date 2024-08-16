С подрядчика красноярского метро требуют 1,9 млрд долгов

Posted 16 августа 2024, 08:08
Published 16 августа 2024, 08:08
Modified 16 августа 2024, 08:31
Updated 16 августа 2024, 08:31
Сводное исполнительное производство от 2 августа опубликовал в своем телеграм-канале политконсультант Алексей Аксютенко. Он сообщил со ссылкой на кредиторов, что счета строителей метротрама арестованы, остались только зарплатные.
«Как мне рассказали представители кредиторов „Моспроект-3“, они оказывали услуги по поставке автобусов и автомобилей для перевозки рабочего персонала на участках строительства автомагистрали М12. Договор, как и у всех, — постоплата по факту выполненных работ. Со слов бывшего директора Меркуловой, „Моспроекту“ не оплатили их работы и оштрафовали за сроки, но информация от контрагентов говорит о том, что денежные средства поступили в „Моспроект-3“ в полном объеме. Куда пропали 1.8 млрд — непонятно. Новый директор только разводит руками: денег нет, но „Моспроект-3“ проводит внутреннее расследование», — написал Аксютенко.
Согласно данным «Спарка», на 16 августа в отношении компании действует 83 исполнительных производств на сумму 1,3 млрд рублей.
«Проспекту Мира» не удалось получить комментарий от пресс-секретаря «Моспроект-3». Мы направили официальный запрос.