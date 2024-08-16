«Сибиряк» собирается по КРТ построить большой микрорайон на Свободном вместо СНТ

Posted 16 августа 2024, 02:48
Published 16 августа 2024, 02:48
Modified 16 августа 2024, 02:50
Updated 16 августа 2024, 02:50
Об этом Шевелев сообщил изданию Ngs24.ru. Договор планируют заключить на территорию в районе Свободного — около СФУ. Сейчас это территория СНТ «Сад 1 Локомотивного депо».
«Сибиряк» уже выкупил большую часть участков в СНТ. Как рассказал Шевелев, сейчас компания делает там насыпь — готовит там основание под автомобильную дорогу и под вертикальную планировку.
«Это наш земельный участок. Там от СНТ осталось примерно процентов 10−12 отдельно стоящими садовыми участками. А всё остальное — это наша территория, там готовится основание под автомобильную дорогу и под вертикальную планировку. Дорога будет идти со Свободного в сторону БСМП примерно. В улично-дорожной сети и в генплане города эта дорога предусмотрена. Она позволит разгрузить Свободный».
Однако районная администрация выписала штраф за эту насыпь из-за того, что застройщик начал работы, но не поменял назначение земли. Сейчас земля имеет назначение «для ведения садоводства».
В будущем на эту территорию компания планирует заключить договор КРТ с мэрией. Планируется, что бумаги подпишут уже этой осенью.
«Мы по этой территории планируем подписывать договор о КРТ. Я думаю, в сентябре последние штрихи по этому делу будут готовы. Как обещает нам министерство строительства — придет новое дополнительное разъяснение по КРТ, и мы будем заключать договор КРТ на эту территорию. Там большой микрорайон будет, высотки будут 17-этажные, детские сады, школа предусмотрена. У нас все социальные обязательства предусмотрены по полному набору», — поделился Шевелев.