Жителям Октябрьского района снова продлили отключение горячей воды

Posted 16 августа 2024, 05:34
Published 16 августа 2024, 05:34
Modified 16 августа 2024, 05:36
Updated 16 августа 2024, 05:36
Изначально в части Октябрьского района приостановили подачу горячую воду с 10 по утро 15 августа. Потом в СГК сообщили, что срок отключения воды продлен до 23:00 15 августа.
бульвар Ботанический, 9, 9 ст4, 11, 13, 15, 17, 17Д, 19, 19/1, 21, 23, 23/1, 25;
2-я Ботаническая, 1, 1А, 2, 2Д, 3, 5, 7, 9Г;
3-я Ботаническая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
4-я Ботаническая, 6, 8;
Ботаническая, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Е, 1И, 4, 16а, 18, 18к1, 22, 22А, 22Б, 22Г.
Калиновая, 1;
Карбышева, 1, 10, 10А, 10Б, 12, 14, 14А, 14Б, 16, 18, 22, 24, 24А, 24Б, 26, 28, 28А, 29Г, 30, 32, 34, 36;
Лиственная, 18, 20, 23;
Мирошниченко, 20, 22;
Пихтовая, 57;
Попова, 3, 4, 6, 6А, 8, 8А, 8В, 8Г, 10, 10А, 10Б, 12, 14, 16,18, 20, 22, 24;
Пугачева, 2а к2, 2а к3;
Седова, 13, 13А;
Станционная, 7;
Телевизорная, 9/2, 11;
Тотмина, 1А, 3, 3А, 7, 8, 8А, 8Б, 8В, 8Г, 9, 9А, 10, 10А, 11, 11А, 11Г, 11Д, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 18, 19, 19Г, 19Д, 20, 21, 21А, 22, 23, 25, 25А, 25Б, 27, 27А, 27Б, 27Г, 33, 35, 35А, 37;
Фруктовая, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 18, 20, 22, 24;
Юшкова, 4, 4А, 6, 8, 10, 12А, 12Б, 14, 14А, 16, 16А, 22А, 26, 28, 28А, 28Б, 28В, 30, 32, 34, 36, 36А, 36Д, 36Ж, 38, 38А, 40, 42, 44, 44А, 46, 48.
Утром 16 августа жители стали писать в соцсетях, что воду им так и не дали.
На сайте диспетчерской службы 005 указано, что отключение продлится до 18:00 16 августа.