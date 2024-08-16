Жителям Октябрьского района снова продлили отключение горячей воды

В Красноярске жителям Октябрьского района еще почти на сутки продлили отключение горячей воды. Они сидят без воды с 10 августа.

Изначально в части Октябрьского района приостановили подачу горячую воду с 10 по утро 15 августа. Потом в СГК сообщили, что срок отключения воды продлен до 23:00 15 августа. Список домов, где отключили воду бульвар Ботанический, 9, 9 ст4, 11, 13, 15, 17, 17Д, 19, 19/1, 21, 23, 23/1, 25; 2-я Ботаническая, 1, 1А, 2, 2Д, 3, 5, 7, 9Г; 3-я Ботаническая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 4-я Ботаническая, 6, 8; Ботаническая, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Е, 1И, 4, 16а, 18, 18к1, 22, 22А, 22Б, 22Г. Калиновая, 1; Карбышева, 1, 10, 10А, 10Б, 12, 14, 14А, 14Б, 16, 18, 22, 24, 24А, 24Б, 26, 28, 28А, 29Г, 30, 32, 34, 36; Лиственная, 18, 20, 23; Мирошниченко, 20, 22; Пихтовая, 57; Попова, 3, 4, 6, 6А, 8, 8А, 8В, 8Г, 10, 10А, 10Б, 12, 14, 16,18, 20, 22, 24; Пугачева, 2а к2, 2а к3; Седова, 13, 13А; Станционная, 7; Телевизорная, 9/2, 11; Тотмина, 1А, 3, 3А, 7, 8, 8А, 8Б, 8В, 8Г, 9, 9А, 10, 10А, 11, 11А, 11Г, 11Д, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 18, 19, 19Г, 19Д, 20, 21, 21А, 22, 23, 25, 25А, 25Б, 27, 27А, 27Б, 27Г, 33, 35, 35А, 37; Фруктовая, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 18, 20, 22, 24; Юшкова, 4, 4А, 6, 8, 10, 12А, 12Б, 14, 14А, 16, 16А, 22А, 26, 28, 28А, 28Б, 28В, 30, 32, 34, 36, 36А, 36Д, 36Ж, 38, 38А, 40, 42, 44, 44А, 46, 48. Утром 16 августа жители стали писать в соцсетях, что воду им так и не дали. На сайте диспетчерской службы 005 указано, что отключение продлится до 18:00 16 августа. Читайте также: Стала известна новая дата отключения горячей воды в четырех районах Красноярска Из-за дождя часть красноярского микрорайона Орбита осталась без горячей воды