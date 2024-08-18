«Антисанитарные» сладости в магазине «Пират Мармелад» накрыли

Posted 18 августа 2024, 10:36
Published 18 августа 2024, 10:36
Modified 4 февраля, 05:00
Updated 4 февраля, 05:00
В апреле 2024 года красноярец пожаловался на этот магазин. Его не устроило то, что сладости продают без упаковки. Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку и выяснили, что в магазине нарушаются требования при продаже пищевой продукции. Компании «ПМ-Невский», которая владеет магазином, объявили предостережение.
Корреспондент «ПМ» проходил мимо этого магазина 3 июня 2024 года — тогда он заметил, что сладости накрыли целлофаном. Однако уже 4 июня на большинстве бочек с мармеладом упаковки не оказалось.
Тогда продавец пояснила корреспонденту, что накрыли только «воздушные мармеладки», которые могут засохнуть. О предостережении Роспотребнадзора они «не слышали».
Уже 18 августа мы снова проверили магазин — на всех бочках появились пластиковые купола. Покупатели могут сами их открывать.
Отметим, что еще 13 августа на картах 2gis.ru магазину оставили негативный отзыв, в котором написали про мармелад, «лежащий в открытом виде».