«Антисанитарные» сладости в магазине «Пират Мармелад» накрыли

В апреле 2024 года красноярец пожаловался на этот магазин. Его не устроило то, что сладости продают без упаковки. Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку и выяснили, что в магазине нарушаются требования при продаже пищевой продукции. Компании «ПМ-Невский», которая владеет магазином, объявили предостережение.