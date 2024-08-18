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Posted 18 августа 2024, 10:36

Published 18 августа 2024, 10:36

Modified 4 февраля, 05:00

Updated 4 февраля, 05:00

«Антисанитарные» сладости в магазине «Пират Мармелад» накрыли

18 августа 2024, 10:36

«Антисанитарные» сладости в красноярском магазине «Пират Мармелад» накрыли

В Красноярске в магазине «Пират Мармелад», который находится в ТЦ «Планета», накрыли сладости спустя четыре месяца после предостережения от Роспотребнадзора.

В апреле 2024 года красноярец пожаловался на этот магазин. Его не устроило то, что сладости продают без упаковки. Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку и выяснили, что в магазине нарушаются требования при продаже пищевой продукции. Компании «ПМ-Невский», которая владеет магазином, объявили предостережение.

Корреспондент «ПМ» проходил мимо этого магазина 3 июня 2024 года — тогда он заметил, что сладости накрыли целлофаном. Однако уже 4 июня на большинстве бочек с мармеладом упаковки не оказалось.

Фото: prmira.ru

Тогда продавец пояснила корреспонденту, что накрыли только «воздушные мармеладки», которые могут засохнуть. О предостережении Роспотребнадзора они «не слышали».

Уже 18 августа мы снова проверили магазин — на всех бочках появились пластиковые купола. Покупатели могут сами их открывать.

Фото: prmira.ru

Отметим, что еще 13 августа на картах 2gis.ru магазину оставили негативный отзыв, в котором написали про мармелад, «лежащий в открытом виде».

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