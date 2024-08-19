Для красноярского микрорайона Слобода Весны спроектируют школу за два миллиона

Posted 19 августа 2024, 04:03
Published 19 августа 2024, 04:03
Modified 19 августа 2024, 04:05
Updated 19 августа 2024, 04:05
Школу на 1280 учеников хотят разместить на участке в 31,6 тысячи га, ограниченном улицами Батурина, Алексеева, 78 Добровольческой бригады и 9 Мая.
Строить школу хотят по типовому проекту: с ограждением, входной группой «с элементами декора», спортплощадкой, медицинским блоком, обеденным и актовым залами, библиотекой и прочим.
Школа появится за рынком «Луч», который отдали под КРТ. По договору, «Мегаполис» — компания, выигравшая торги — должна будет выкупить, сформировать и передать безвозмездно городу участок под школу.
Заказчик работ — управление капитального строительства. Подрядчику до 10 декабря 2025 года нужно будет провести инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документацию и пройти госэкспертизу.