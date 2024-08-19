Почему на перекрытых из-за метро участках в центре нет активных работ? Объясняет ЦТЛ

В ЦТЛ объяснили перекрытия из-за метро в Красноярске без видимых работ

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В Красноярске из-за строительства метро перекрыли центр города, включая четыре участка на Карла Маркса. Однако только на одном из них есть техника и рабочие. В «Центре транспортной логистики» ответили «Проспекту Мира», какие работы перекрытых участках и почему они еще не начались.

В начале прошлой недели, 13 августа, «ПМ» смотрел, что происходит за заборами, который установили для строительства метро на Карла Маркса. Тогда там не было ни техники, ни каких-либо работ. 18 августа корреспондент «Проспект Мира» заметил технику на перекрытом участке Карла Маркса — от Робеспьера до Декабристов. Судя по всему, трактор начал снимать асфальт. 19 августа сотрудник «Проспект Мира» заметил, что на перекрытом участке на Карла Маркса — между площадью Революции и Центральным парком — рабочие демонтируют троллейбусную сеть. Фото: prmira.ru А вот на перекрытом участке Карла Маркса от Вейнбаума до Сурикова техники и рабочих не видно. При этом там установили заборы с табличками «Здесь будет метро» и теперь паркуют автомобили. Фото: prmira.ru В «Центре транспортной логистики» (ЦТЛ), который является региональным заказчиком строительства метро, сообщили «ПМ» о получении положительного заключения госэкспертизы по проектам инженерной подготовки территории в центре, где будут строить метро. В ведомстве заявили, что сейчас напротив Карла Маркса, 124, 132 между улицами Робеспьера и Декабристов строители демонтируют асфальт и готовятся к созданию приемных котлованов для выноса инженерных коммуникаций. Фото: prmira.ru Напротив ЦУМа рабочие делают ограждение для хранения материалов и оборудования. На площади Революции специалисты снимают и вывозят асфальт на месте будущих спасательных археологических работ, а также демонтируют троллейбусную сеть. В ЦТЛ объяснили, что дорожное движение в центре Красноярска, в том числе на Карла Маркса, перекрыли «в преддверии активных строительных работ, чтобы летом в условиях минимального трафика водители могли адаптироваться к новой схеме движения». «Все силы городских служб и подрядчиков направлены на оптимизацию дорожного движения в центре города, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов (нанесение разметки, замена дорожно-знаковой информации, работа над замечаниями и предложениями по новой схеме движения, поступающими от жителей города, в том числе). Уже нанесена разметка на участке от ул. Профсоюзов до ул. Обороны, от ул. Перенсона до Вейнбаума». В «Центре транспортной логистики» также добавили, что погодные условия и заставленный припаркованными машинами проспект Мира влияют на срок выполнения оперативных работ. В Красноярске в ночь с 9 на 10 августа движение по Карла Маркса перекрыли на четырёх участках. Проспект Мира стал односторонним от Профсоюзов до Парижской Коммуны. Читайте также: Из-за строительства метро в центре Красноярска изменят схему движения. Вот карта Красноярские рестораторы рассказали, как на них повлияют перекрытия в центре города «Метро быть. Ура, товарищи!»: красноярцы встали в пробку на Коммунальном мосту