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Posted 19 августа 2024, 11:52

Published 19 августа 2024, 11:52

Modified 12 февраля, 11:31

Updated 12 февраля, 11:31

В ЦТЛ объяснили перекрытия из-за метро в Красноярске без видимых работ

Почему на перекрытых из-за метро участках в центре нет активных работ? Объясняет ЦТЛ

19 августа 2024, 11:52
Фото: prmira.ru.

В ЦТЛ объяснили перекрытия из-за метро в Красноярске без видимых работ

Сюжет
Строительство метро
В Красноярске из-за строительства метро перекрыли центр города, включая четыре участка на Карла Маркса. Однако только на одном из них есть техника и рабочие. В «Центре транспортной логистики» ответили «Проспекту Мира», какие работы перекрытых участках и почему они еще не начались.

В начале прошлой недели, 13 августа, «ПМ» смотрел, что происходит за заборами, который установили для строительства метро на Карла Маркса. Тогда там не было ни техники, ни каких-либо работ.

18 августа корреспондент «Проспект Мира» заметил технику на перекрытом участке Карла Маркса — от Робеспьера до Декабристов. Судя по всему, трактор начал снимать асфальт.

19 августа сотрудник «Проспект Мира» заметил, что на перекрытом участке на Карла Маркса — между площадью Революции и Центральным парком — рабочие демонтируют троллейбусную сеть.

Фото: prmira.ru

А вот на перекрытом участке Карла Маркса от Вейнбаума до Сурикова техники и рабочих не видно. При этом там установили заборы с табличками «Здесь будет метро» и теперь паркуют автомобили.

Фото: prmira.ru

В «Центре транспортной логистики» (ЦТЛ), который является региональным заказчиком строительства метро, сообщили «ПМ» о получении положительного заключения госэкспертизы по проектам инженерной подготовки территории в центре, где будут строить метро.

В ведомстве заявили, что сейчас напротив Карла Маркса, 124, 132 между улицами Робеспьера и Декабристов строители демонтируют асфальт и готовятся к созданию приемных котлованов для выноса инженерных коммуникаций.

Фото: prmira.ru

Напротив ЦУМа рабочие делают ограждение для хранения материалов и оборудования. На площади Революции специалисты снимают и вывозят асфальт на месте будущих спасательных археологических работ, а также демонтируют троллейбусную сеть.

В ЦТЛ объяснили, что дорожное движение в центре Красноярска, в том числе на Карла Маркса, перекрыли «в преддверии активных строительных работ, чтобы летом в условиях минимального трафика водители могли адаптироваться к новой схеме движения».

«Все силы городских служб и подрядчиков направлены на оптимизацию дорожного движения в центре города, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов (нанесение разметки, замена дорожно-знаковой информации, работа над замечаниями и предложениями по новой схеме движения, поступающими от жителей города, в том числе). Уже нанесена разметка на участке от ул. Профсоюзов до ул. Обороны, от ул. Перенсона до Вейнбаума».

В «Центре транспортной логистики» также добавили, что погодные условия и заставленный припаркованными машинами проспект Мира влияют на срок выполнения оперативных работ.

В Красноярске в ночь с 9 на 10 августа движение по Карла Маркса перекрыли на четырёх участках. Проспект Мира стал односторонним от Профсоюзов до Парижской Коммуны.

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