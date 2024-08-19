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Posted 19 августа 2024, 03:54

Published 19 августа 2024, 03:54

Modified 19 августа 2024, 05:39

Updated 19 августа 2024, 05:39

В Красноярском крае выросло количество аварий с пострадавшими

19 августа 2024, 03:54
В Красноярском крае за шесть месяцев этого года на 4,9% выросло число аварий с пострадавшими по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

В списке российских регионов по количеству ДТП с пострадавшими Красноярский край занял 53 место. Рейтинг составили эксперты «РИА Новости».

Согласно исследованию, в первом полугодии на дорогах Красноярского края произошло 111,1 аварий на 100 тысяч единиц автотранспорта.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число ДТП с пострадавшими в крае выросло на 4,9%.

На 100 тысяч жителей в январе–июне этого года в Красноярском крае в ДТП погибли и пострадали 57,4 человека.

  • Ранее в краевой Госавтоинспекции заявили о росте числа ДТП и пострадавших в них людей на 8%. При этом, отметили в ведомстве, в Красноярском крае на 4% снизилось количество погибших в авариях.
  • До этого мы рассказывали о том, что в Красноярске до конца текущего года планируют установить 17 новых камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. В общей сложности в рамках госконтракта в крае к середине 2025 года появятся 80 подобных комплексов.
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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Происшествия#ДТП#Рейтинг#Красноярский край#ГИБДД#Пострадавшие
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