В Красноярском крае выросло количество аварий с пострадавшими

Posted 19 августа 2024, 03:54
Published 19 августа 2024, 03:54
Modified 19 августа 2024, 05:39
Updated 19 августа 2024, 05:39
В списке российских регионов по количеству ДТП с пострадавшими Красноярский край занял 53 место. Рейтинг составили эксперты «РИА Новости».
Согласно исследованию, в первом полугодии на дорогах Красноярского края произошло 111,1 аварий на 100 тысяч единиц автотранспорта.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число ДТП с пострадавшими в крае выросло на 4,9%.
На 100 тысяч жителей в январе–июне этого года в Красноярском крае в ДТП погибли и пострадали 57,4 человека.