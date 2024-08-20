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Posted 20 августа, 12:33

Published 20 августа, 12:33

Modified 21 августа, 08:51

Updated 21 августа, 08:51

Эксперты прогнозируют возможное падение цен на недвижимость

Эксперты ожидают снижения цен на недвижимость. Когда и на сколько?

20 августа 2024, 12:33
Фото: prmira.ru

Эксперты прогнозируют возможное падение цен на недвижимость

После отмены льготной ипотеки с господдержкой часть экспертов прогнозировали обвал рынка, другие предсказывали, что все останется без изменений. Спустя 50 дней эксперты ожидают снижение цен на недвижимость.

Как пишут «Новые известия» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Недвижимость», в июле этого года в мегаполисах было заключено только 20 тысяч договоров долевого участия. По мнению аналитиков, это очень мало. Спрос упал на 46,6% — почти в два раза.

По данным «Домклика», Сбербанк в июле выдал на 54,4% меньше ипотечных кредитов, чем в июне.

Доля займов для приобретения квартир на первичном рынке снизилась до 21,7%, при том, что во втором квартале 2024 года была на уровне 40,7%. На одну новую квартиру в ипотеку приходится 4 ипотечные сделки на вторичке.

Учредитель MOST Development Алеся Полещук считает, что сложившаяся ситуация может привести к постепенному снижению цен на жилье на 10%-15% уже в 2025 году.

При этом она говорит, что такой вариант возможен, если Центробанк в ближайшее время не снизит ключевую ставку.

Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев утверждает, что у трети застройщиков уже снизилась стоимость недвижимости и прогнозирует падение цен на рынке на 15%-20% до конца этого года.

«Центробанк будет осуществлять достаточно жесткий контроль за ситуацией, чтобы не повышать риски. По этой причине, я думаю, здесь ужесточатся требования к выдаче ипотечных кредитов, и, естественно, это приведет к еще большему сокращению спроса на первичном рынке», — говорит Константин Апрелев.
#Никита Алексеев
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