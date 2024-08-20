Эксперты ожидают снижения цен на недвижимость. Когда и на сколько?

Posted 20 августа, 12:33
Published 20 августа, 12:33
Modified 21 августа, 08:51
Updated 21 августа, 08:51
Как пишут «Новые известия» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Недвижимость», в июле этого года в мегаполисах было заключено только 20 тысяч договоров долевого участия. По мнению аналитиков, это очень мало. Спрос упал на 46,6% — почти в два раза.
По данным «Домклика», Сбербанк в июле выдал на 54,4% меньше ипотечных кредитов, чем в июне.
Доля займов для приобретения квартир на первичном рынке снизилась до 21,7%, при том, что во втором квартале 2024 года была на уровне 40,7%. На одну новую квартиру в ипотеку приходится 4 ипотечные сделки на вторичке.
Учредитель MOST Development Алеся Полещук считает, что сложившаяся ситуация может привести к постепенному снижению цен на жилье на 10%-15% уже в 2025 году.
При этом она говорит, что такой вариант возможен, если Центробанк в ближайшее время не снизит ключевую ставку.
Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев утверждает, что у трети застройщиков уже снизилась стоимость недвижимости и прогнозирует падение цен на рынке на 15%-20% до конца этого года.
«Центробанк будет осуществлять достаточно жесткий контроль за ситуацией, чтобы не повышать риски. По этой причине, я думаю, здесь ужесточатся требования к выдаче ипотечных кредитов, и, естественно, это приведет к еще большему сокращению спроса на первичном рынке», — говорит Константин Апрелев.