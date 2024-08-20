Эксперты ожидают снижения цен на недвижимость. Когда и на сколько?

Как пишут «Новые известия» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Недвижимость», в июле этого года в мегаполисах было заключено только 20 тысяч договоров долевого участия. По мнению аналитиков, это очень мало. Спрос упал на 46,6% — почти в два раза.