На Красноярскую ГЭС доставили рабочие колеса гидроагрегатов — каждое больше 230 тонн

Posted 20 августа, 04:33
Published 20 августа, 04:33
Modified 26 сентября, 04:41
Updated 26 сентября, 04:41
Первые рабочие колеса на Красноярской ГЭС были установлены в августе 1965 года. Сейчас их замена — часть масштабной программы технического перевооружения гидроэлектростанций «Новая энергия». Она нацелена на внедрение передовых технологий в генерации и энергосбережении, что имеет ключевое значение для повышения эффективности работы ГЭС.
«Эн+ полностью обновляет оборудование на всех ГЭС, которые входят в группу. Сегодня пришло седьмое и восьмое колеса на Красноярскую ГЭС, которые будут заменены до середины 2026-го года. В рамках программы „Новая энергия“ происходит не только замена и обновление рабочих колес, но и повышение надежности и энергоэффективности гидроэлектростанций. За 6 лет с начала замены выработка чистой электроэнергии за счет увеличенного КПД составила уже почти миллиард киловатт», — рассказал директор Красноярской ГЭС компании Эн+ Станислав Легенза.
Программа модернизации охватывает не только основные гидроагрегаты, но и вспомогательное оборудование. Инвестиции в проект до 2026 года составят 21 млрд рублей.
Каждое из новых рабочих колес весит более 230 тонн и имеет максимальный диаметр 8,5 метра. Их уникальная форма «бабочка» обеспечивает КПД до 96,7%, что значительно повышает эффективность работы гидроагрегатов.
Доставка новых рабочих колес — это долгий процесс. Из-за их размеров их транспортировали по воде через Северный Морской путь и далее по Енисею. Уникальная логистическая операция включала перемещение узлов на автопоезде и погрузку на судно с помощью плавучего крана.
С новыми колесами гидроагрегаты смогут выдавать максимальную мощность до 500 МВт, что особенно важно в маловодные периоды.
«У нас сегодня историческое событие, которое становится рядовым. У нас идет модернизация, мы улучшаем оборудование, меняем его, повышаем эффективность. Говоря простым языком, теперь мы за меньшее количество протекающей воды выработаем больше киловатт-часов. Предыдущие суда ходили два месяца, это судно шло с 4 июля — месяц с небольшим. Мы с твердой уверенностью смотрим в будущее, где Красноярская ГЭС и все наши электростанции будут работать ещё более надежно и эффективно», — поделился инспектор технической инспекции Эн+ Юрий Щербаков.