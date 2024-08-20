На Красноярскую ГЭС доставили рабочие колеса гидроагрегатов — каждое больше 230 тонн

«Эн+ полностью обновляет оборудование на всех ГЭС, которые входят в группу. Сегодня пришло седьмое и восьмое колеса на Красноярскую ГЭС, которые будут заменены до середины 2026-го года. В рамках программы „Новая энергия“ происходит не только замена и обновление рабочих колес, но и повышение надежности и энергоэффективности гидроэлектростанций. За 6 лет с начала замены выработка чистой электроэнергии за счет увеличенного КПД составила уже почти миллиард киловатт», — рассказал директор Красноярской ГЭС компании Эн+ Станислав Легенза.