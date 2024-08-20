Сколько стоит собрать ребенка в школу в Красноярске? Сравнили цены в магазинах

По словам старшего преподавателя кафедры товароведения и экспертизы товаров СФУ Елены Петренко, одежда в 2024 году подорожала на 10-15%. Примерно на столько же выросли цены на обувь и ортопедические ранцы. По данным сервиса Superjob, в Красноярске расходы на подготовку ребенка к школе увеличились за год на 12%.