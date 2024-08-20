Сколько стоит собрать ребенка в школу в Красноярске? Сравнили цены в магазинах

Posted 20 августа, 10:46
Published 20 августа, 10:46
Modified 23 августа, 05:48
Updated 23 августа, 05:48
По словам старшего преподавателя кафедры товароведения и экспертизы товаров СФУ Елены Петренко, одежда в 2024 году подорожала на 10-15%. Примерно на столько же выросли цены на обувь и ортопедические ранцы. По данным сервиса Superjob, в Красноярске расходы на подготовку ребенка к школе увеличились за год на 12%.
Как рассказали «ПМ» аналитики платформы «Авито», брюки для мальчиков в среднем стоят 1 200 рублей, мужская рубашка обойдется в 1 100 рублей. Брюки для девочки стоят от 1 300 рублей, платье или рубашка — от 1 000 рублей.
Средняя цена рюкзака на «Авито» составила 1 300 рублей — это на 6% меньше, чем в 2023 году. Однако ортопедические рюкзаки и рюкзаки с жесткой спинкой будут стоить дороже — от 5-7 тысяч рублей.
Стоимость канцелярии и тетрадей сильно зависит от места покупки. В супермаркетах они дешевле, чем в специальных магазинах, рассказывает Петренко. По ее данным, в среднем набор ручек из пяти штук будет стоить от 95 рублей, набор фломастеров — от 90 рублей, карандаши — от 100 рублей, ластик — от 40 рублей.
По данным «Авито», набор обычных тетрадей будет стоить около 350 рублей. Пенал обойдется в 300 рублей.
В целом на канцелярию придется потратить около двух-трех тысяч рублей.
По данным «Авито», новый комплект одежды для мальчика обойдется в 8,1 тысячи рублей, а купленный «с рук» — в 5,8 тысячи рублей. Похожий комплект для девочки будет стоить 11,3 тысячи и 6,8 тысячи соответственно.
По подсчетам эксперта СФУ, всего на сбор первоклассника в школу в 2024 году придется потратить около 20 тысяч рублей.
«ПМ» выбрал четыре места, в которых сейчас продаются школьная одежда и принадлежности.
Мы прошлись по «Детскому миру» в торговом центре «Планета» — его, кстати, перенесли на второй этаж за фудкорт. Сам магазин теперь тоже двухэтажный. На первом этаже есть рюкзаки и школьная канцелярия.
Мягкие рюкзаки стоят около 1-2 тысяч рублей, жесткие — 5-8 тысяч рублей. В разделе с канцелярией можно найти ручки — от 1-4 рублей за штуку, тетради — от 5 рублей за штуку, карандаши — от 4 рублей за штуку, и другие принадлежности.
Форма и обувь находятся на втором этаже магазина. Самые дешевые рубашки, которые мы нашли, стоят 600 рублей — есть и для девочек, и для мальчиков. Можно найти за 1000 и дороже. За такую же стоимость есть жилетки, джемперы и блузки.
Брюки или платья можно найти от 1600 рублей. Водолазки есть от 400 рублей. За 200-400 рублей можно найти футболки и штаны для физкультуры.
Обувь можно найти от 900 рублей за пару. Но нам показалось, что выбор довольно небольшой.
Мы сходили в филиал на Абытаевской. Там школьная форма и принадлежности расположены сразу на входе. Сначала выставили канцелярию. Вот немного цен:
Рюкзаки здесь стоят от 1399 рублей. Однако средняя цена составляет около 2-3 тысяч рублей.
Затем идут стенды с обувью. Для покупателей поставили зеркала и лестницы. Для девочек и мальчиков школьные туфли или кеды можно купить от 1390 рублей за пару.
Далее расположились ряды с формой. Вот минимальные цены на одежду для девочек:
А вот минимальные цены на одежду для мальчиков:
Мы решили заглянуть в супермаркет — здесь тоже продается школьная форма. Выбор тут не такой большой, в основном можно найти свитера и джемперы: стоят они 1-3 тысячи рублей.
Есть в наличии и рубашки. Стоимость — от одной до 2,5 тысячи рублей.
По ощущениям тут одежда дороже, чем в предыдущих магазинах, но разнообразнее. Есть интересные рубашки, брюки или платья. Вещи стоят от 1500 рублей.
Например, двухцветная рубашка продается за 4,2 тысячи. А вот рубашка-поло — 2,1 тысячи.
Вещи на ярмарке расположены не по видам: юбки, брюки, рубашки и так далее, а по брендам. Платья можно найти от 3-5 тысяч, брюки — от 2 тысяч.
Рядом с формой есть стенды с канцелярией, ранцами и обувью. Цены на них тоже выше, чем в предыдущих местах — ручки стоят около 100-140 рублей, обувь и ранцы — от 2,5 тысячи.