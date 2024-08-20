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Posted 20 августа, 10:46

Published 20 августа, 10:46

Modified 23 августа, 05:48

Updated 23 августа, 05:48

Журналисты посчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу в Красноярске

Сколько стоит собрать ребенка в школу в Красноярске? Сравнили цены в магазинах

20 августа 2024, 10:46
Фото: prmira.ru

Журналисты посчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу в Красноярске

«Проспект Мира» изучил, сколько придется потратить на сборы ребенка в школу в Красноярске в 2024 году.

Форма

По словам старшего преподавателя кафедры товароведения и экспертизы товаров СФУ Елены Петренко, одежда в 2024 году подорожала на 10-15%. Примерно на столько же выросли цены на обувь и ортопедические ранцы. По данным сервиса Superjob, в Красноярске расходы на подготовку ребенка к школе увеличились за год на 12%.

Школьная форма в 2024 году подорожала на 10-15%.Школьная форма в 2024 году подорожала на 10-15%.
Школьная форма в 2024 году подорожала на 10-15%.. Фото: prmira.ru

Как рассказали «ПМ» аналитики платформы «Авито», брюки для мальчиков в среднем стоят 1 200 рублей, мужская рубашка обойдется в 1 100 рублей. Брюки для девочки стоят от 1 300 рублей, платье или рубашка — от 1 000 рублей.

Рюкзак

Средняя цена рюкзака на «Авито» составила 1 300 рублей — это на 6% меньше, чем в 2023 году. Однако ортопедические рюкзаки и рюкзаки с жесткой спинкой будут стоить дороже — от 5-7 тысяч рублей.

Для младшеклассников лучше выбрать портфель с жесткой спинкой.Для младшеклассников лучше выбрать портфель с жесткой спинкой.
Для младшеклассников лучше выбрать портфель с жесткой спинкой.. Фото: prmira.ru

Канцелярия

Стоимость канцелярии и тетрадей сильно зависит от места покупки. В супермаркетах они дешевле, чем в специальных магазинах, рассказывает Петренко. По ее данным, в среднем набор ручек из пяти штук будет стоить от 95 рублей, набор фломастеров — от 90 рублей, карандаши — от 100 рублей, ластик — от 40 рублей.

На покупке канцелярии можно сэкономить, если покупать её в супермаркете, а не в книжном, например.На покупке канцелярии можно сэкономить, если покупать её в супермаркете, а не в книжном, например.
На покупке канцелярии можно сэкономить, если покупать её в супермаркете, а не в книжном, например.. Фото: prmira.ru

По данным «Авито», набор обычных тетрадей будет стоить около 350 рублей. Пенал обойдется в 300 рублей.

В целом на канцелярию придется потратить около двух-трех тысяч рублей.

Итоговая сумма

По данным «Авито», новый комплект одежды для мальчика обойдется в 8,1 тысячи рублей, а купленный «с рук» — в 5,8 тысячи рублей. Похожий комплект для девочки будет стоить 11,3 тысячи и 6,8 тысячи соответственно.

По подсчетам эксперта СФУ, всего на сбор первоклассника в школу в 2024 году придется потратить около 20 тысяч рублей.

Минимум 20 тысяч рублей уйдет на сборы в школу в 2024 годуМинимум 20 тысяч рублей уйдет на сборы в школу в 2024 году
Минимум 20 тысяч рублей уйдет на сборы в школу в 2024 году. Фото: prmira.ru

Обзор «школьных» магазинов в Красноярске

«ПМ» выбрал четыре места, в которых сейчас продаются школьная одежда и принадлежности.

«Детский Мир»

Мы прошлись по «Детскому миру» в торговом центре «Планета» — его, кстати, перенесли на второй этаж за фудкорт. Сам магазин теперь тоже двухэтажный. На первом этаже есть рюкзаки и школьная канцелярия.

Мягкие рюкзаки стоят около 1-2 тысяч рублей, жесткие — 5-8 тысяч рублей. В разделе с канцелярией можно найти ручки — от 1-4 рублей за штуку, тетради — от 5 рублей за штуку, карандаши — от 4 рублей за штуку, и другие принадлежности.

Фото: prmira.ru

Форма и обувь находятся на втором этаже магазина. Самые дешевые рубашки, которые мы нашли, стоят 600 рублей — есть и для девочек, и для мальчиков. Можно найти за 1000 и дороже. За такую же стоимость есть жилетки, джемперы и блузки.

Фото: prmira.ru

Брюки или платья можно найти от 1600 рублей. Водолазки есть от 400 рублей. За 200-400 рублей можно найти футболки и штаны для физкультуры.

Фото: prmira.ru

Обувь можно найти от 900 рублей за пару. Но нам показалось, что выбор довольно небольшой.

Фото: prmira.ru

Rich Family

Мы сходили в филиал на Абытаевской. Там школьная форма и принадлежности расположены сразу на входе. Сначала выставили канцелярию. Вот немного цен:

  • тетради — от 6 рублей;
  • клей — от 16 рублей;
  • пенал — от 110 рублей;
  • ручки — от 10 рублей.

Рюкзаки здесь стоят от 1399 рублей. Однако средняя цена составляет около 2-3 тысяч рублей.

Фото: prmira.ru

Затем идут стенды с обувью. Для покупателей поставили зеркала и лестницы. Для девочек и мальчиков школьные туфли или кеды можно купить от 1390 рублей за пару.

Фото: prmira.ru

Далее расположились ряды с формой. Вот минимальные цены на одежду для девочек:

  • водолазка — от 390 рублей;
  • рубашка — от 990 рублей;
  • юбка — от 490 рублей;
  • платье или сарафан — от 890 рублей;
  • брюки — от 1490 рублей.
Фото: prmira.ru

А вот минимальные цены на одежду для мальчиков:

  • рубашка — от 890 рублей;
  • джемпер или жилет — от 1490 рублей;
  • поло — от 790 рублей;
  • брюки — от 1690 рублей.
Фото: prmira.ru

«О’кей»

Мы решили заглянуть в супермаркет — здесь тоже продается школьная форма. Выбор тут не такой большой, в основном можно найти свитера и джемперы: стоят они 1-3 тысячи рублей.

Есть в наличии и рубашки. Стоимость — от одной до 2,5 тысячи рублей.

Фото: prmira.ru

Ярмарка в «Планете»

По ощущениям тут одежда дороже, чем в предыдущих магазинах, но разнообразнее. Есть интересные рубашки, брюки или платья. Вещи стоят от 1500 рублей.

Например, двухцветная рубашка продается за 4,2 тысячи. А вот рубашка-поло — 2,1 тысячи.

Фото: prmira.ru

Вещи на ярмарке расположены не по видам: юбки, брюки, рубашки и так далее, а по брендам. Платья можно найти от 3-5 тысяч, брюки — от 2 тысяч.

Фото: prmira.ru

Рядом с формой есть стенды с канцелярией, ранцами и обувью. Цены на них тоже выше, чем в предыдущих местах — ручки стоят около 100-140 рублей, обувь и ранцы — от 2,5 тысячи.

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