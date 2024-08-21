prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 августа, 01:57

Published 21 августа, 01:57

Modified 21 августа, 10:29

Updated 21 августа, 10:29

30-летний красноярец часто ел мухоморы «с целью одурманивания» и отравился

30-летний красноярец отравился мухоморами. Он часто ел их для «одурманивания»

21 августа 2024, 01:57
Фото: 1MI

30-летний красноярец часто ел мухоморы «с целью одурманивания» и отравился

В Красноярске 30-летний житель отравился мухоморами. Он попал в больницу.

Об этом случае рассказали в Роспотребнадзоре. После употребления мухоморов мужчина попал в токсикологическое отделение БСМП. Как житель пояснил врачам, он регулярно ел мухоморы «с целью одурманивания». Однако делиться информацией о «грибных местах» не стал.

Как отметили в Роспотребнадзоре, это уже третий случай отравления с начала 2024 года. Все пострадавшие — мужчины, проживающие в Красноярске.

В ведомстве добавили, что с начала года суды удовлетворили 10 исков от них о признании информации о продаже мухоморов в интернете запрещенной к распространению. На сайты с такими товарами в ведомство жаловались жители.

Читайте также:
Красноярец съел мухомор и у него появились галлюцинации на работеПять жителей Красноярского края решили съесть мухоморы и отравилисьДепутат заксобрания Красноярского края рассказал подробности своего отравления мухоморами
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Отравление#Роспотребнадзор#Грибы#Мухоморы#БСМП
Подпишитесь
Популярное