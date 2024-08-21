30-летний красноярец отравился мухоморами. Он часто ел их для «одурманивания»

Posted 21 августа, 01:57
Published 21 августа, 01:57
Modified 21 августа, 10:29
Updated 21 августа, 10:29
Об этом случае рассказали в Роспотребнадзоре. После употребления мухоморов мужчина попал в токсикологическое отделение БСМП. Как житель пояснил врачам, он регулярно ел мухоморы «с целью одурманивания». Однако делиться информацией о «грибных местах» не стал.
Как отметили в Роспотребнадзоре, это уже третий случай отравления с начала 2024 года. Все пострадавшие — мужчины, проживающие в Красноярске.
В ведомстве добавили, что с начала года суды удовлетворили 10 исков от них о признании информации о продаже мухоморов в интернете запрещенной к распространению. На сайты с такими товарами в ведомство жаловались жители.