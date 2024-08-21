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Posted 21 августа, 12:26

Published 21 августа, 12:26

Modified 21 августа, 12:26

Updated 21 августа, 12:26

Аналитики назвали лучшие школы Красноярского края

Аналитики назвали лучшие школы Красноярского края

21 августа 2024, 12:26
Фото: Нейросеть
Агентство Raex назвало лучшие школы Красноярского края. В этих учреждениях доля выпускников, которые поступили в ведущие вузы России, находится на высоком уровне.

В агентстве рассказали, что составили рейтинг лучших красноярских школ за 2024 год. Рейтинг разделен на 2 группы: по конкурентоспособности и по масштабу.

В первом случае школы занимают определенное место в топе по доле выпускников, успешно поступающих в ведущие вузы России, во втором — по их количеству.

В тройке лучших школ края по конкурентоспособности выпускников находятся:

  • Физико-Математическая школа-интернат СФУ (Красноярск);
  • Краевая школа-интернат по работе с одаренными детьми «Школа космонавтики» (Железногорск);
  • Лицей No 7 имени Героя Советского Союза Б. К. Чернышева (Красноярск).

Всего в данном рейтинге 20 образовательных учреждений. В нем также есть школы из Железногорска и Зеленогорска.

Фото: raex-rr.com

Также эксперты составили топ-20 школ Красноярского края по общему количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы страны.

На первом месте оказалась красноярская гимназия No1 Универс, на втором — физико-математическая школа-интернат СФУ (Красноярск), на третьем — красноярский лицей No7.

Помимо красноярских учебных заведений, в рейтинг есть учреждения из Ачинска, Железногорска и Зеленогорска.

Фото: raex-rr.com

В список 300 лучших школ России в текущем году попало 5 образовательных учреждений Красноярского края: физико-математическая школа СФУ (55 место), «Школа космонавтики» (93 место), лицей No7 (149 место) и Мариинская женская гимназия-интернат (260 место).

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