Аналитики назвали лучшие школы Красноярского края

Posted 21 августа, 12:26
Published 21 августа, 12:26
Modified 21 августа, 12:26
Updated 21 августа, 12:26
В агентстве рассказали, что составили рейтинг лучших красноярских школ за 2024 год. Рейтинг разделен на 2 группы: по конкурентоспособности и по масштабу.
В первом случае школы занимают определенное место в топе по доле выпускников, успешно поступающих в ведущие вузы России, во втором — по их количеству.
В тройке лучших школ края по конкурентоспособности выпускников находятся:
Всего в данном рейтинге 20 образовательных учреждений. В нем также есть школы из Железногорска и Зеленогорска.
Также эксперты составили топ-20 школ Красноярского края по общему количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы страны.
На первом месте оказалась красноярская гимназия No1 Универс, на втором — физико-математическая школа-интернат СФУ (Красноярск), на третьем — красноярский лицей No7.
Помимо красноярских учебных заведений, в рейтинг есть учреждения из Ачинска, Железногорска и Зеленогорска.
В список 300 лучших школ России в текущем году попало 5 образовательных учреждений Красноярского края: физико-математическая школа СФУ (55 место), «Школа космонавтики» (93 место), лицей No7 (149 место) и Мариинская женская гимназия-интернат (260 место).