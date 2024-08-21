Гроботерапия: в Красноярске могут начать хоронить живых. Что это и зачем?

«Гроботерапия» длится от 40 минут до 3,5 часа. Клиента должны омыть, одеть, загримировать и положить в гроб. На «гроботерапии» могут присутствовать как родственники и друзья клиента, так и случайные люди, если мероприятие проводится в открытом формате.