Гроботерапия: в Красноярске могут начать хоронить живых. Что это и зачем?

Posted 21 августа, 12:17
Published 21 августа, 12:17
Modified 21 августа, 14:46
Updated 21 августа, 14:46
Судя по описанию услуги, на «гроботерапию» берут не всех. Сначала клиенты должны встретиться с психологом или психотерапевтом и получить разрешение. После этого начинается подготовка к «похоронам».
Представители ижевского центра заявляют, что услуга популярна среди тех, кто потерял близких, пережил развод или слишком занят.
«Гроботерапия» длится от 40 минут до 3,5 часа. Клиента должны омыть, одеть, загримировать и положить в гроб. На «гроботерапии» могут присутствовать как родственники и друзья клиента, так и случайные люди, если мероприятие проводится в открытом формате.
После торжественной части для гостей устраивают фуршет с напитками. Клиент, переодевшись, может присоединиться и рассказать о своих ощущениях.
«Проспект Мира» поговорил с похоронными бюро и выяснил, проводят ли «гроботерапию» в Красноярске.
Корреспондент «ПМ» обзвонил 10 компаний, которые предоставляют ритуальные услуги и занимаются организацией похорон в городе. Представители восьми из них заявили, что оказывают только стандартные услуги — и необычных услуг, подобных «гроботерапии», не предоставляют.
В салоне ритуальных услуг «Аид» нам рассказали, что хотели ввести «гроботерапию» для клиентов, однако пока от этой идеи отказались.
«В Красноярске еще никто не проводит „гроботерапию“ в отличие от других регионов, и мы знаем, что это зайдет людям.
Однако мы не понимаем всех тонкостей организации этой процедуры и не знаем, как к этому отнесутся люди. Необходимо заранее все предусмотреть, чтобы избежать различных инцидентов, поэтому сейчас идея находится на стадии обсуждения».
В похоронном агентстве «РитуалВенок» корреспонденту «Проспекта Мира» заявили, что не предоставляют необычные услуги, включая «гроботерапию». При этом в компании отметили, что готовы выслушать и рассмотреть желания клиента.
«Вы озвучьте то, что вы хотите. А мы в компании обсудим и скажем, готовы ли предоставить эту услугу или нет. Если мы соглашаемся, то рассчитываем стоимость работы и называем сумму клиенту».