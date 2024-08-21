Кирпичная стена рухнула на красноярца во время ремонта в квартире. Он в больнице

Posted 21 августа, 07:59
Published 21 августа, 07:59
Modified 21 августа, 12:43
Updated 21 августа, 12:43
Как рассказали в МВД, сегодня, 21 августа, в полицию позвонили из больницы и сообщили о пострадавшем.
Предварительно, 24-летний парень получил травмы во время ремонтных работ в одной из квартир на улице Петра Подзолкова.
«Проспекту Мира» в МВД пояснили, что парень демонтировал стену в туалете. В какой-то момент она рухнула на него. В итоге молодого человека с травмами доставили в больницу.
Как утверждает телеграм-канал Kras Mash со ссылкой на очевидцев, молодого человека якобы нашли в интернете и пообещали ему 3,5 тысячи рублей за снос кирпичных стен. В итоге во время работ конструкция рухнула на красноярца.
Сейчас полицейские выясняют подробности случившегося.