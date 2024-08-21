prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 августа, 07:59

Published 21 августа, 07:59

Modified 21 августа, 12:43

Updated 21 августа, 12:43

В Красноярске кирпичная стена обрушилась на парня во время ремонта в квартире

Кирпичная стена рухнула на красноярца во время ремонта в квартире. Он в больнице

21 августа 2024, 07:59
Фото: 1MI

В Красноярске кирпичная стена обрушилась на парня во время ремонта в квартире

В Красноярске стена рухнула на молодого человека, который выполнял демонтажные работы в квартире. Сейчас парень в больнице.

Как рассказали в МВД, сегодня, 21 августа, в полицию позвонили из больницы и сообщили о пострадавшем.

Предварительно, 24-летний парень получил травмы во время ремонтных работ в одной из квартир на улице Петра Подзолкова.

«Проспекту Мира» в МВД пояснили, что парень демонтировал стену в туалете. В какой-то момент она рухнула на него. В итоге молодого человека с травмами доставили в больницу.

Как утверждает телеграм-канал Kras Mash со ссылкой на очевидцев, молодого человека якобы нашли в интернете и пообещали ему 3,5 тысячи рублей за снос кирпичных стен. В итоге во время работ конструкция рухнула на красноярца.

Сейчас полицейские выясняют подробности случившегося.

Читайте также:
17-летний парень погиб после обрушения стены в торговом центре на ВзлеткеВ Красноярске кусок фасада едва не упал на ребенка. ВидеоНа золотодобывающем предприятии бульдозер рухнул в отвал с водой. Водитель погиб
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Полиция#Рабочий#Петра Подзолкова#Пострадавший
Подпишитесь
Популярное