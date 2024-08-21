КрасКом показал работу новой мобильной лаборатории и мощного илососа

Posted 21 августа, 08:52
Published 21 августа, 08:52
Modified 21 августа, 08:54
Updated 21 августа, 08:54
Сегодня в первый рейс вышли новая мобильная диагностическая лаборатория и мощный илосос для промывки канализационных коллекторов и насосных станций.
В арсенале КрасКом — это первый всесезонный вакуумный илосос, позволяющий очищать от грязи и твердого мусора приемные резервуары КНС глубиной до 10 метров. Испытали новую откачивающую машину на насосной станции, которая обслуживается детский сад и школу в Покровке. Во время подготовки КНС к увеличению объема сточной воды от учебного заведения после 1 сентября слесари цеха канализационных сооружений освоили работу новой откачивающей техники.
Многофункциональная новая спецтехника заменила более сотне устаревших машин. К примеру, только одна аварийно-ремонтная мастерская на колесах работает вместо сварочной, откачивающей и компрессорной установок, крана-манипулятора и фургона для перевозки персонала.
«268,7 миллионов рублей мы вложили за эти годы в апгрейд автопарка, — рассказывает генеральный директор КрасКом Олег Гончеров. — Эти средства уже начинают окупаться за счет экономии на ремонте и топливе машин с большим сроком эксплуатации. А главное, повысилась оперативность восстановительных работ на сетях водопровода и канализации».
Напомним, что автопарк компании «КрасКом» — один из самых крупных в Красноярске. Ежедневно на линию выходит около 250 единиц легковых и грузовых автомобилей, а также тяжелой землеройной техники.