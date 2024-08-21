КрасКом показал работу новой мобильной лаборатории и мощного илососа

В арсенале КрасКом — это первый всесезонный вакуумный илосос, позволяющий очищать от грязи и твердого мусора приемные резервуары КНС глубиной до 10 метров. Испытали новую откачивающую машину на насосной станции, которая обслуживается детский сад и школу в Покровке. Во время подготовки КНС к увеличению объема сточной воды от учебного заведения после 1 сентября слесари цеха канализационных сооружений освоили работу новой откачивающей техники.