На Красрабе машина подрезала автобус. Троих пассажиров увезли на скорой

Posted 21 августа, 04:20
Published 21 августа, 04:20
Modified 21 августа, 10:31
Updated 21 августа, 10:31
Это произошло утром 21 августа в районе остановки «Школа» на проспекте Красноярский рабочий, рассказали в мэрии. Судя по видео с камеры в автобусе, автомобиль «Тойота» решил перестроиться прямо перед автобусом — водитель автобуса резко затормозил.
Одна из стоящих пассажирок упала, другие ударились о сиденья.
Троих пассажиров увезли на скорой. Им оказали медицинскую помощь.
Как уточнили в ГАИ, за рулем «Тойоты» была 47-летняя красноярка. На месте происшествия работают инспекторы ДПС.