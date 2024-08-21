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Posted 21 августа, 04:20

Published 21 августа, 04:20

Modified 21 августа, 10:31

Updated 21 августа, 10:31

Три пассажира пострадали из-за водителя, подрезавшего автобус на Красрабе

На Красрабе машина подрезала автобус. Троих пассажиров увезли на скорой

21 августа 2024, 04:20

Три пассажира пострадали из-за водителя, подрезавшего автобус на Красрабе

В Красноярске автобус №90 подрезал легковой автомобиль. Три пассажира пострадали из-за резкого торможения.

Это произошло утром 21 августа в районе остановки «Школа» на проспекте Красноярский рабочий, рассказали в мэрии. Судя по видео с камеры в автобусе, автомобиль «Тойота» решил перестроиться прямо перед автобусом — водитель автобуса резко затормозил.

Одна из стоящих пассажирок упала, другие ударились о сиденья.

Троих пассажиров увезли на скорой. Им оказали медицинскую помощь.

Как уточнили в ГАИ, за рулем «Тойоты» была 47-летняя красноярка. На месте происшествия работают инспекторы ДПС.

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