На Красрабе машина подрезала автобус. Троих пассажиров увезли на скорой

Это произошло утром 21 августа в районе остановки «Школа» на проспекте Красноярский рабочий, рассказали в мэрии. Судя по видео с камеры в автобусе, автомобиль «Тойота» решил перестроиться прямо перед автобусом — водитель автобуса резко затормозил.