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Posted 21 августа, 04:59

Published 21 августа, 04:59

Modified 21 августа, 10:37

Updated 21 августа, 10:37

Под Красноярском на «Столбах» заметили медведя

Под Красноярском на «Столбах» заметили медведя

21 августа 2024, 04:59
Фото: prmira.ru
В Красноярском крае в Березовском районе заметили медведя на территории нацпарка «Красноярские Столбы». Об этом сообщили в ЕДДС района.

Во вторник, 20 августа, в экстренных службах рассказали, что хищника видели в 300 метрах южнее скалы Каин и Авель на фиолетовой тропе.

«Будьте осторожны!» — заявили в ЕДДС Березовского района.

Замдиректора по охране территории «Красноярских Столбов» Иван Кириллов рассказал «Проспекту Мира», что фиолетовая тропа официально закрыта с 2018 года.

«Люди, которые ходят по фиолетовой тропе, являются нарушителями и не соблюдают наши рекомендации. Риск встретить медведя и других диких животных на этой тропе большой».

Кириллов отметил, что на сегодняшний день на «Столбах» открыто только 4 основных маршрута: Центральная часть — «Природа — великий скульптор» — от кордона Лалетино до Перевала, а также три маршрута в Ермаковском районе — «Китайская стенка», «Такмак» и «Ермак».

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