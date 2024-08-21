Под Красноярском на «Столбах» заметили медведя

Posted 21 августа, 04:59
Published 21 августа, 04:59
Modified 21 августа, 10:37
Updated 21 августа, 10:37
Во вторник, 20 августа, в экстренных службах рассказали, что хищника видели в 300 метрах южнее скалы Каин и Авель на фиолетовой тропе.
«Будьте осторожны!» — заявили в ЕДДС Березовского района.
Замдиректора по охране территории «Красноярских Столбов» Иван Кириллов рассказал «Проспекту Мира», что фиолетовая тропа официально закрыта с 2018 года.
«Люди, которые ходят по фиолетовой тропе, являются нарушителями и не соблюдают наши рекомендации. Риск встретить медведя и других диких животных на этой тропе большой».
Кириллов отметил, что на сегодняшний день на «Столбах» открыто только 4 основных маршрута: Центральная часть — «Природа — великий скульптор» — от кордона Лалетино до Перевала, а также три маршрута в Ермаковском районе — «Китайская стенка», «Такмак» и «Ермак».