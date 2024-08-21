Под Красноярском на «Столбах» заметили медведя

Кириллов отметил, что на сегодняшний день на «Столбах» открыто только 4 основных маршрута: Центральная часть — «Природа — великий скульптор» — от кордона Лалетино до Перевала, а также три маршрута в Ермаковском районе — «Китайская стенка», «Такмак» и «Ермак».