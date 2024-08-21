Steam, банки и PornHub: рассказываем, что еще начало сбоить в России

Также пользователи начали испытывать проблемы с доступом к игровому мессенджеру Discord, клиенту Steam, сервису GitHub и сайту PornHub. Точно узнать масштабы проблемы помог бы сервис по отслеживанию сбоев «Сбой.рф», но он совсем отключился и выдает ошибку 503 любому пользователю.