Steam, банки и PornHub: рассказываем, что еще начало сбоить в России

Posted 21 августа, 11:59
Published 21 августа, 11:59
Modified 22 августа, 05:12
Updated 22 августа, 05:12
Так, массовые жалобы начали поступать на работу приложений и сайтов мобильных операторов: Ростелеком, МТС, Теле2, Мегафон, Билайн. Реже пользователи жалуются на банки: Т-банк, Сбер и Альфа.
Также пользователи начали испытывать проблемы с доступом к игровому мессенджеру Discord, клиенту Steam, сервису GitHub и сайту PornHub. Точно узнать масштабы проблемы помог бы сервис по отслеживанию сбоев «Сбой.рф», но он совсем отключился и выдает ошибку 503 любому пользователю.