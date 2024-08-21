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Posted 21 августа, 11:59

Published 21 августа, 11:59

Modified 22 августа, 05:12

Updated 22 августа, 05:12

Steam, банки и PornHub: рассказываем, что еще начало сбоить в России

Steam, банки и PornHub: рассказываем, что еще начало сбоить в России

21 августа 2024, 11:59
Фото: 1MI
Недавние проблемы с работой Telegram не ограничились одним только мессенджером. Пользователи сообщают о проблемах с другими сервисами.
У Telegram наблюдаются сбои в Красноярске и по всей России
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Так, массовые жалобы начали поступать на работу приложений и сайтов мобильных операторов: Ростелеком, МТС, Теле2, Мегафон, Билайн. Реже пользователи жалуются на банки: Т-банк, Сбер и Альфа.

Также пользователи начали испытывать проблемы с доступом к игровому мессенджеру Discord, клиенту Steam, сервису GitHub и сайту PornHub. Точно узнать масштабы проблемы помог бы сервис по отслеживанию сбоев «Сбой.рф», но он совсем отключился и выдает ошибку 503 любому пользователю.

#Общество#Интернет#Сервисы#Сбой
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