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Posted 21 августа, 11:42

Published 21 августа, 11:42

Modified 21 августа, 14:43

Updated 21 августа, 14:43

Гипермаркет Hoff в Новосибирске

В Красноярске появится аналог «Икеи». Когда открытие?

21 августа 2024, 11:42
Фото: 2gis.ru
Гипермаркет Hoff в Новосибирске

Стала известна дата открытия аналога «Икеи» в Красноярске

Стала известна дата открытия первого гипермаркета Hoff в Красноярске. Его называют аналогом ушедшей из России шведской компании IKEA.

В марте 2022 года компания IKEA объявила о приостановке работы в России на фоне СВО. На следующий день магазины закрылись, но сотрудникам сохранили зарплату.

Летом компания объявила, что продаст четыре завода на территории России. После распродажи товаров ИКЕА ушла из России.

Гипермаркет Hoff откроют в Красноярске 30 августа. Магазин будет находиться в ТЦ «Июнь». Сообщается, что общая площадь гипермаркета составит 8,5 тысячи квадратных метров.

Фото: «Бал дебютанток», t.me

Ранее в начале августа красноярцы заметили в городе рекламные баннеры магазина.

В июне 2024 года представители сети магазинов «Леруа Мерлен» объявили о смене названия в России на фоне СВО. Теперь компания будет называться «Лема́на ПРО». Ребрендинг пройдет в несколько этапов. Первые магазины должны сменить вывески до конца текущего года. Весь процесс планируют завершить в 2025 году.

В компании рассказали, что ребрендинг не повлияет на работу магазинов. Также представители сети заявили, что не планируют проводить сокращения в компании.

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