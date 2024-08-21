В Красноярске появится аналог «Икеи». Когда открытие?

В июне 2024 года представители сети магазинов «Леруа Мерлен» объявили о смене названия в России на фоне СВО. Теперь компания будет называться «Лема́на ПРО». Ребрендинг пройдет в несколько этапов. Первые магазины должны сменить вывески до конца текущего года. Весь процесс планируют завершить в 2025 году.