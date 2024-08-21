В Красноярске жителям десятков домов раньше времени отключили горячую воду

Posted 21 августа, 10:03
Published 21 августа, 10:03
Modified 21 августа, 10:39
Updated 21 августа, 10:39
В Красноярске с 09:00 22 августа до 09:00 31 августа без горячей воды останется большая часть Свердловского района (кроме Водников), Центрального района (кроме Покровки), Октябрьского и Железнодорожного районов.
Как рассказали телеграм-каналу «Борус. Люди» жильцы дома №24 на Демьяна Бедного, 21 августа в их доме без предупреждения отключили горячую воду.
Люди отмечают, что хотели подготовиться к масштабному отключению воды, однако она внезапно исчезла.
По словам жильцов, в диспетчерской им сказали, что никаких аварий нет и направили в УК. В УК «ЖСК», которая обслуживает дом, якобы заявили, что ничего не знают о пропаже воды.
Также выяснилось, что без горячей воды раньше положенного времени остались жильцы следующих домов:
«Проспекту Мира» в «Сибирской генерирующей компании» рассказали, что горячая вода в домах пропала несколько часов назад из-за небольшого дефекта.
«До 18:00 часов воду обещают вернуть», — сказали в компании.
Также в СГК корреспонденту «ПМ» сообщили, что воду в доме на Демьяна Бедного, 24 планируют отключить утром 22 августа. При этом в компании объяснили, что УК может отключить воду сегодня вечером.