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Posted 21 августа, 10:03

Published 21 августа, 10:03

Modified 21 августа, 10:39

Updated 21 августа, 10:39

В Красноярске жителям десятков домов раньше времени отключили горячую воду

В Красноярске жителям десятков домов раньше времени отключили горячую воду

21 августа 2024, 10:03
Фото: 1MI
Сегодня, 21 августа, в Красноярске жители десятков домов раньше времени остались без горячей воды. Вода в квартирах людей исчезла на сутки раньше положенного времени.

В Красноярске с 09:00 22 августа до 09:00 31 августа без горячей воды останется большая часть Свердловского района (кроме Водников), Центрального района (кроме Покровки), Октябрьского и Железнодорожного районов.

Как рассказали телеграм-каналу «Борус. Люди» жильцы дома №24 на Демьяна Бедного, 21 августа в их доме без предупреждения отключили горячую воду.

Люди отмечают, что хотели подготовиться к масштабному отключению воды, однако она внезапно исчезла.

По словам жильцов, в диспетчерской им сказали, что никаких аварий нет и направили в УК. В УК «ЖСК», которая обслуживает дом, якобы заявили, что ничего не знают о пропаже воды.

Также выяснилось, что без горячей воды раньше положенного времени остались жильцы следующих домов:

  • 8 Марта 18, 5, 6;
  • Демьяна Бедного 22, 33, 11, 31, 29;
  • Историческая 111 ст2, 111 ст4, 111 ст3/2, 111 ст3,
  • Красномосковская 78, 76, 31, 27, 25, 64, 60, 78 ст5,
  • Мечникова 13, 26, 28, 30, 32, 34, 23, 35, 12, 10, 8, 11, 28а;
  • Омская 28, 38, 26;
  • Первых пионеров 15, 2г, 2в;
  • 3-я Пионеров 3, 7, 5;
  • Свободный 34, 34/2, 34/1, 34/4, 34/3, 30, 32, 12, 10, 14, 28, 28а;
  • Яковлева 59, 57, 46.

«Проспекту Мира» в «Сибирской генерирующей компании» рассказали, что горячая вода в домах пропала несколько часов назад из-за небольшого дефекта.

«До 18:00 часов воду обещают вернуть», — сказали в компании.

Также в СГК корреспонденту «ПМ» сообщили, что воду в доме на Демьяна Бедного, 24 планируют отключить утром 22 августа. При этом в компании объяснили, что УК может отключить воду сегодня вечером.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Горячая вода#СГК#Отключение воды
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