Финал конкурса «КАРДО» собрал на Ставрополье молодёжь 47 стран

«И сегодня мы приветствуем вас на нашей родной земле, в Ставропольском крае. Кто-то из наших гостей уже был в России, кто-то приехал впервые. Очень надеюсь, что „КАРДО“ поможет вам по-настоящему открыть нашу страну. Что через вас ваши родные, друзья, все ваши соотечественники узнают Россию такой, какая она есть», — подытожил, обращаясь к участникам, глава Ставрополья.