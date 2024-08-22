Финал конкурса «КАРДО» собрал на Ставрополье молодёжь 47 стран

Posted 22 августа, 19:27
Published 22 августа, 19:27
Modified 22 августа, 20:01
Updated 22 августа, 20:01
«КАРДО» известен в качестве проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и общественной организации «Улицы России». Семь лет назад его запустили на Ставрополье, за это время он сумел обрести международную известность. Сегодня конкурс помогает сплотить вокруг России молодежь из разных стран мира, сообщает newstracker.ru.
Для участия в «КАРДО» в этом году на Ставрополье съехались 2,5 тысячи молодых спортсменов, музыкантов, художников из 47 стран. География проекта год от года расширяется: за последний год количество стран-участниц увеличилось вдвое. В том числе впервые в гранд-финале конкурса заявлено участие представителей Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Перу, Чили и Новой Зеландии.
В своём приветствии к участникам конкурса губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявил, что Россия по-прежнему притягивает думающую молодёжь со всего света, невзирая на санкции и попытки изоляции нашей страны. Россию нельзя «отменить».
«И сегодня мы приветствуем вас на нашей родной земле, в Ставропольском крае. Кто-то из наших гостей уже был в России, кто-то приехал впервые. Очень надеюсь, что „КАРДО“ поможет вам по-настоящему открыть нашу страну. Что через вас ваши родные, друзья, все ваши соотечественники узнают Россию такой, какая она есть», — подытожил, обращаясь к участникам, глава Ставрополья.
Губернатор подчеркнул, что спорт и творчество объединяют людей, помогая находить единомышленников.
Он напомнил, что Ставрополье давно имеет репутацию одного из ведущих российских центров патриотического воспитания и крупнейшей площадки для работы с детьми и молодежью.
На укрепление этого статуса нацелены и всеобщая поддержка молодежных проектов за счет финансирования из бюджетов всех уровней, и реализация краевых государственных программ.
«Мы — за то, чтобы молодёжь находила себя — в спорте, творчестве, науке. И „КАРДО“ этому запросу отвечает. Такие проекты всегда будут находить у нас поддержку», — заключил Владимиров.
На протяжении семи месяцев участников «КАРДО» проходили отборочные туры, состязания, спортивные квалификации, региональные и национальные финалы. На Ставрополье прибыли лучшие представители уличной культуры и спорта, чтобы из них могли выбрать победителей. В течение трех конкурсных дней предполагается назвать сильнейших финалистов в 11 номинациях, включая хип-хоп, брейкинг, паркур, воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг, диджеинг. Также вниманию участников предложат образовательные мероприятия. Конкурс завершится в воскресенье, 25 августа, церемонией награждения.