Фудблогер составил топ-10 уличных перекусов в Красноярске до 300 рублей

Posted 22 августа, 09:02
Published 22 августа, 09:02
Modified 23 августа, 01:42
Updated 23 августа, 01:42
Прокушев выложил топ в своем телеграм-канале «Завали едальник». Блогер добавил туда не только заведения, а конкретные позиции до 300 рублей, которые «вполне съедобны».
На первом месте расположился чебурек «Сырный дуэт» из «Чебурекми» — стоит он 260 рублей.
«Тут мог бы быть мясной, но мясную начинку они что-то приберегают», — объяснил свой выбор Прокушев.
Следующие несколько мест, со второго по четвертое, заняла шаурма из разных заведений. На втором месте шаурма «Сырная» из Chicken Dener за 250 рублей. Блогер назвал её «классикой». На третьем месте — шаурма «Стандарт» с курицей из Uz Bakery за 230 рублей. Место ей досталось за «хруст и хороший соус», уточнил гастроблогер. На четвертом месте — шаурма «От дяди Гора» из «Шаурмечной #1» за 240 рублей. Её Прокушев назвал «идеальной».
Пятое место досталось улитке с изюмом из «12 слоев». Она стоит 120 рублей, и, по мнению Прокушева, «лучше всякого хитрого торта».
Самса из тандыра из «Зайтуна» за 150 рублей заняло шестое место. Блогер отметил, что в ней много мяса. Седьмое место Прокушев отдал хот-догу «Классический» из «Бургер Кита» за 245 рублей.
На восьмой строчке расположился трдельник с фисташкой из «Трдельника» за 155 рублей, а на девятом — пять пончиков из «Горячих пончиков» за 258 рублей.
На десятом месте тоже пончик, но «Баунти» из Delorean — стоит он 180 рублей.
Ранее Прокушев прошелся по кафе города и составил топ заведений, в которых самая вкусная шаурма.