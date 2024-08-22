Фудблогер составил топ-10 уличных перекусов в Красноярске до 300 рублей

Следующие несколько мест, со второго по четвертое, заняла шаурма из разных заведений. На втором месте шаурма «Сырная» из Chicken Dener за 250 рублей. Блогер назвал её «классикой». На третьем месте — шаурма «Стандарт» с курицей из Uz Bakery за 230 рублей. Место ей досталось за «хруст и хороший соус», уточнил гастроблогер. На четвертом месте — шаурма «От дяди Гора» из «Шаурмечной #1» за 240 рублей. Её Прокушев назвал «идеальной».