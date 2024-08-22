Гостей курорта Сбера «Манжерок» угостят блюдами кочевых народов

23 августа с 12 до 18 часов пройдет гастромастерская, на которой повара с разных уголков региона приготовят местные блюда. В рамках программы любой желающий из первых уст узнает рецепты традиционных блюд. Здесь можно попробовать еду, которых не встретишь в обычном кафе. Площадка будет работать бесплатно, для участия в мастер-классах необходима регистрация, на месте.