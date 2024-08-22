Инвестируем в стабильность: дивидендные аристократы защищают и умножают сбережения

Дивидендные аристократы обеспечивают стабильный поток дохода, и для российских инвесторов это один из способов получать доходность в валюте и защититься от инфляции и валютных колебаний. К тому же аристократы помогают широко диверсифицировать портфель, так как эти компании часто принадлежат к разным секторам экономики, что снижает риск, связанный с инвестициями в отдельную отрасль. Включение таких активов в портфель может улучшить его устойчивость и предоставить более высокую доходность по сравнению с другими инвестициями.