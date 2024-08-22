Какое место в квартире самое опасное? И почему телефон грязнее унитаза? Отвечает врач

Posted 22 августа, 10:50
Published 22 августа, 10:50
Modified 22 августа, 11:11
Updated 22 августа, 11:11
Доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов заявил, что наиболее опасное место в квартире — раковина.
Врач объяснил, что, когда человек моет курицу или яйца, тем самым он разносит бактерии по всей кухне. Если раковину не мыть мыльными или хлорсодержащими средствами, то она может стать агрегатором бактерий.
Коновалов отметил, что раковину, унитаз и кухню нужно мыть часто и тщательно. При этом лучше всего использовать антисептики, а не чистить их щеткой.
Иван Коновалов добавил, что мобильный телефон может быть намного грязнее унитаза. Дело в том, что человек постоянно контактирует руками с различными поверхностями и касается своего мобильника.
Кроме того, врач прокомментировал правило «5 секунд»: когда какой-либо продукт упал на пол, то его можно в течение пяти секунд поднять и съесть.
«Желудочно-кишечный тракт человека, его иммунная система, очень неплохо готовы к этому, особенно это характерно для родителей детей первых лет жизни, облизывающих буквально все. Если человек не брезгливый, он съест и через 10 секунд, и ничего страшного с ним не произойдет».
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