Красноярцам рассказали, можно ли вернуть деньги за гнилые фрукты

Posted 22 августа, 03:26
Published 22 августа, 03:26
Modified 22 августа, 03:26
Updated 22 августа, 03:26
Жительница Красноярска заявила, что хочет вернуть испорченные фрукты в магазин, но при этом не знает, имеет ли на это право.
В краевом Роспотребнадзоре рассказали, что, если покупателя не устраивает качество товара, то он может обратиться с претензией в магазин. Если вопрос решить не удастся, то необходимо обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.
В ведомстве отметили, что продавец должен вернуть клиенту всю сумму, которую он заплатил за некачественный товар.