prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 августа, 03:26

Published 22 августа, 03:26

Modified 22 августа, 03:26

Updated 22 августа, 03:26

Красноярцам рассказали, можно ли вернуть деньги за гнилые фрукты

Красноярцам рассказали, можно ли вернуть деньги за гнилые фрукты

22 августа 2024, 03:26
Фото: t.me/rospotrebnadzor_krsk
Красноярка приобрела в магазине персики, которые снаружи были нормальными, а внутри оказались гнилыми. Покупательница обратилась в Роспотребнадзор.

Жительница Красноярска заявила, что хочет вернуть испорченные фрукты в магазин, но при этом не знает, имеет ли на это право.

Фото: t.me/rospotrebnadzor_krsk

В краевом Роспотребнадзоре рассказали, что, если покупателя не устраивает качество товара, то он может обратиться с претензией в магазин. Если вопрос решить не удастся, то необходимо обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что продавец должен вернуть клиенту всю сумму, которую он заплатил за некачественный товар.

  • Ранее мы рассказывали о том, как в одном из магазинов Красноярска продавец запретила клиентке перебирать черешню и брать только спелые ягоды.
Читайте также:
Красноярцу попался кусок полиэтилена в ролле от «Суши Sell»«Антисанитарные» сладости в магазине «Пират Мармелад» накрыли«Светофор» заплатит жительнице края больше 6 тысяч за склизкое мясо
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Еда#Красноярск#Магазины#Красноярский край#Роспотребнадзор#Товар#Фрукты#Возврат товара
Подпишитесь
Популярное