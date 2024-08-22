КрасЖД завершает стройку самого длинного моста на Южном ходу

Мост построят к октябрю 2024 года. После этого на нем начнется обустройство железнодорожного полотна. В целом, в ходе прокладки вторых главных путей на 17-километровом перегоне Запань — Тагул будет возведено 23 искусственных сооружения. КрасЖД уже построила здесь новый металлический мост через протоку Бирюсы — Старицу протяженностью 122 метра, и приступила к строительству 2-х мостовых переходов через реки Луговая и Мамаевка длиной 54 и 27 метров.