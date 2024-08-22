КрасЖД завершает стройку самого длинного моста на Южном ходу

Posted 22 августа, 07:06
Published 22 августа, 07:06
Modified 22 августа, 07:08
Updated 22 августа, 07:08
Новый мост протяженностью 365 метров — самый длинный из тех, которые сейчас возводятся КрасЖД на Южном ходу. Он станет частью строящихся вторых главных путей перегона Запань — Тагул. Переправа будет идти параллельно существующему однопутному мостовому переходу через реку Бирюса, по которому сейчас ходят поезда.
«Цель модернизации линии Междуреченск — Тайшет — увеличение пропускных и провозных способностей в направлении погранпереходов и портов Дальнего Востока. На этой линии мы планово завершаем расширение однопутных перегонов от Абакана до Саянской. И одновременно ведем строительство новых путей на участках от Саянской до Тайшета, включая Запань — Тагул. Здесь из 16 перегонов 13 пока остаются однопутными», — отметил начальник КрасЖД Алексей Туманин.
Новый мост через Бирюсу состоит из 7 железобетонных и металлических пролетов общим весом 1334 тонны. Строителями уже смонтировано пять из них, включая два береговых. В данный момент ведется установка последней 6-й опоры и двух оставшихся металлических русловых пролетов по 66 метров каждый. При строительстве учтено расположение гидротехнического объекта в сейсмически активном районе Иркутской области: несущие конструкции моста обеспечат безопасность его эксплуатации.
Монтаж ферм осуществляется полунавесным и навесным способом с помощью мачтово-стреловых кранов: такая технология применяется при возведении больших мостов на полноводных реках. Высота опор — от 4,5 до 11 метров. Это связано с холмистым рельефом местности и особенностями реки Бирюсы, уровень которой резко поднимается во время паводков, ледохода и проливных дождей. В работах задействовано 120 человек и 30 единиц техники.
Мост построят к октябрю 2024 года. После этого на нем начнется обустройство железнодорожного полотна. В целом, в ходе прокладки вторых главных путей на 17-километровом перегоне Запань — Тагул будет возведено 23 искусственных сооружения. КрасЖД уже построила здесь новый металлический мост через протоку Бирюсы — Старицу протяженностью 122 метра, и приступила к строительству 2-х мостовых переходов через реки Луговая и Мамаевка длиной 54 и 27 метров.
Грузоподъемность новых гидротехнических объектов позволит пропускать по ним тяжеловесные составы массой до 14 тысяч тонн.
Открыть двухпутное движение поездов на перегоне Запань — Тагул Красноярская железная дорога планирует в IV квартале 2025 года. В результате провозная способность участка увеличится почти на 30%, а интервал попутного следования поездов сократится c 20 до 8 мин.