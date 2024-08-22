Кто получает больше всех? Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в крае

Posted 22 августа, 07:13
Published 22 августа, 07:13
Modified 22 августа, 07:13
Updated 22 августа, 07:13
Эксперты hh.ru составили топ-30 самых высокооплачиваемых профессий в Красноярском крае за первые 7 месяцев 2024 года.
Аналитики выяснили, что по итогам июля средняя зарплата в регионе составила 73 817 рублей. При этом есть работодатели, которые готовы платить своим сотрудникам намного больше.
Все профессии были разделены на три группы: квалифицированные рабочие (47%), средний и высший менеджмент (40%) и IT-специалисты (13%).
Data Scientist — специалист по работе с базами данных, который анализирует и использует полученную информацию для решения задач бизнеса. DevOps-инженер — универсальный IT-специалист, работающий над запуском программного обеспечения.
Выяснилось, что больше всех в крае зарабатывают айтишники. Так, на первом месте оказались системные аналитики — им в среднем платят по 300 тысяч рублей. На второй строчке находятся дата-сайентисты и DevOps-инженеры, которым в среднем готовы платить по 240 тысяч рублей. На третьем месте — генеральные и исполнительные директора — 175 тысяч рублей.
Среди квалифицированных рабочих больше всех получают геодезисты — им в среднем платят 171 800 рублей, машинисты зарабатывают 167 600 рублей, механики — 150 800 рублей.
Согласно рейтингу меньше всех в крае зарабатывают монтажники — в среднем они получают 106 500 рублей, а также курьеры — в среднем работодатели им платят 104 500 рублей.