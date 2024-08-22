Кто получает больше всех? Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в крае

Выяснилось, что больше всех в крае зарабатывают айтишники. Так, на первом месте оказались системные аналитики — им в среднем платят по 300 тысяч рублей. На второй строчке находятся дата-сайентисты и DevOps-инженеры, которым в среднем готовы платить по 240 тысяч рублей. На третьем месте — генеральные и исполнительные директора — 175 тысяч рублей.