На Красноярск обрушились гроза и ливень. Показываем последствия непогоды

По прогнозу УГМС, непогода не отступит. Днем 22 августа в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются очень сильные дожди, грозы, крупный град. При грозах шквалистые усиления ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с и более.