На Красноярск обрушились гроза и ливень. Показываем последствия непогоды

Posted 22 августа, 01:23
Published 22 августа, 01:23
Modified 22 августа, 12:45
Updated 22 августа, 12:45
Гроза началась поздно вечером 21 августа. В небе сверкали молнии и был слышен гром.
Красноярцы писали, что «гремело так, что тарелки тряслись».
Молния ударила во флагшток на Николаевской сопке — видео этого момента публикует телеграм-канал «Борус». Как сообщили в полиции, утром 22 августа они осмотрели флагшток — каких-либо повреждений сотрудники не выявили.
Из-за непогоды в разных районах Красноярска пропадал свет. Например, так выглядело отключение света в микрорайоне Солнечный — видео публикует группа «Мкр. Солнечный. Красноярск». Как пишут жители, свет вернулся через несколько секунд.
Подобным образом отключалось электричество на Мясокомбинате и в поселке Элита. В поселок свет вернули через полчаса.
Некоторые жители отметили, что после таких скачков у них перестали работать электроприборы: телевизор или холодильник.
Сильный ветер в Красноярске повалил деревья. Некоторые из них упали на припаркованные авто. На Судостроительной, например, тополь вырвало с корнями, а его ветки придавили машину.
Многие красноярцы переждали непогоду дома и сделали впечатляющие кадры грозы.
По прогнозу УГМС, непогода не отступит. Днем 22 августа в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются очень сильные дожди, грозы, крупный град. При грозах шквалистые усиления ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с и более.
В Красноярске, по прогнозу, 22 августа также ожидается гроза. Ветер будет не таким сильным: обещают 7-12 м/с.