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Posted 22 августа, 01:23

Published 22 августа, 01:23

Modified 22 августа, 12:45

Updated 22 августа, 12:45

На Красноярск обрушились гроза и ливень. Показываем последствия непогоды

На Красноярск обрушились гроза и ливень. Показываем последствия непогоды

22 августа 2024, 01:23
Фото: prmira.ru
Вечером 21 августа и ночью 22 августа на Красноярск обрушились гроза, ливень и сильный ветер.

Гроза началась поздно вечером 21 августа. В небе сверкали молнии и был слышен гром.

Видео: prmira.ru.

Красноярцы писали, что «гремело так, что тарелки тряслись».

Молния ударила во флагшток на Николаевской сопке — видео этого момента публикует телеграм-канал «Борус». Как сообщили в полиции, утром 22 августа они осмотрели флагшток — каких-либо повреждений сотрудники не выявили.

Видео: «Борус».

Из-за непогоды в разных районах Красноярска пропадал свет. Например, так выглядело отключение света в микрорайоне Солнечный — видео публикует группа «Мкр. Солнечный. Красноярск». Как пишут жители, свет вернулся через несколько секунд.

Видео: vk.com/krsk_solnechnyi.

Подобным образом отключалось электричество на Мясокомбинате и в поселке Элита. В поселок свет вернули через полчаса.

Фото: prmira.ru

Некоторые жители отметили, что после таких скачков у них перестали работать электроприборы: телевизор или холодильник.

Сильный ветер в Красноярске повалил деревья. Некоторые из них упали на припаркованные авто. На Судостроительной, например, тополь вырвало с корнями, а его ветки придавили машину.

Фото: prmira.ru

Еще одна ветка упала на авто на Парашютной, 70а. Фото публикует телеграм-канал «ЧП Красноярск».

Фото: ЧП Красноярск

Многие красноярцы переждали непогоду дома и сделали впечатляющие кадры грозы.

Фото: Александр Жуковец, vk.com

По прогнозу УГМС, непогода не отступит. Днем 22 августа в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются очень сильные дожди, грозы, крупный град. При грозах шквалистые усиления ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с и более.

В Красноярске, по прогнозу, 22 августа также ожидается гроза. Ветер будет не таким сильным: обещают 7-12 м/с.

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