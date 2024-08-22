«Новая энергия» и четыре ГЭС: рассказываем детали крупных проектов «Эн+»

Posted 22 августа, 04:44
Published 22 августа, 04:44
Modified 23 августа, 07:45
Updated 23 августа, 07:45
Долгосрочная программа модернизации сибирских ГЭС «Новая энергия» началась с технического перевооружения Братской ГЭС в 2006 году. За десять лет на третьей по мощности ГЭС России заменили 12 рабочих колес, что позволило увеличить ежегодную выработку станции на 1,2 миллиарда киловатт-часов. Кроме того, заменили системы автоматического управления гидрогенераторов, воздушные линии электропередачи, системы постоянного тока и вспомогательное оборудование.
Сейчас по проекту «Новая энергия» идет модернизация гидроколес сразу на четырех сибирских ГЭС: Красноярской, Братской, Усть-Илимской и Иркутской. По расчетам специалистов, к концу этого года накопленный итог выработки электроэнергии после замены гидроагрегатов на всех четырех ГЭС превысит 20 миллиардов мегаватт-часов. Это сопоставимо со строительством новой ГЭС мощностью 300-400 мегаватт-часов.
Сегодня работы по проекту уже завершены на Усть-Илимской и Иркутской ГЭС. На Красноярской предстоит заменить еще два колеса на Братской — три. Однако «Эн+» планирует наращивать объемы выработки электроэнергии не только через модернизацию существующих станций, но и путем строительства новых.
Так, в планах холдинга построить четыре крупных станции совокупной мощностью 2,3 гигаватта — Крапивинскую, Тельмамскую, Нижнебогучанскую и Мотыгинскую ГЭС. «Эн+» отмечает, что эти станции критически важны для развития Сибири, где объемы энергопотребления растут темпами, вдвое превышающими показатель по России.