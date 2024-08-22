«Новая энергия» и четыре ГЭС: рассказываем детали крупных проектов «Эн+»

Сегодня работы по проекту уже завершены на Усть-Илимской и Иркутской ГЭС. На Красноярской предстоит заменить еще два колеса на Братской — три. Однако «Эн+» планирует наращивать объемы выработки электроэнергии не только через модернизацию существующих станций, но и путем строительства новых.