«Орион» обвинил депутата и его «8 канал» в потере клиентов и подал иск на 46 млн

Posted 22 августа, 05:52
Published 22 августа, 05:52
Modified 22 августа, 05:54
Updated 22 августа, 05:54
В исковом заявлении компания «Орион» указала, что с апреля по май 2024 года «8 канал» выпустил несколько материалов, которые не соответствуют действительности и негативно влияют на деятельность компании, в том числе на гендиректора «Ориона» Максима Немировского.
Провайдер утверждает, что после публикации материалов стало больше клиентов, отказывающихся от услуг «Орион телеком». Также в компании заявили о снижении притока абонентов.
«Уровень деловой репутации среди новых абонентов группы компаний ООО „Орион телеком“ за короткий промежуток времени (4 месяца) во всех городах Красноярского края (кроме Минусинска) снизился в среднем на 30,78%. Уровень деловой репутации среди существующих абонентов за тот же период снизился в среднем на 43,67%».
В компании хотят взыскать с «8 канала» более 46 миллионов рублей в качестве компенсации репутационного вреда.
Также провайдер просит обязать телеканал опровергнуть и удалить информацию, опубликованную в интернете, а также выложить видеообращение главы «Орион телекома» Максима Немировского.
В краевом арбитражном суде заявили, что вопрос о принятии иска к производству будет решен в течение пяти рабочих дней.
О конфликте между «8 каналом» и «Орионом» стало известно весной 2024 года. Представители провайдера заявили, что депутат Горсовета и гендиректор «8 канала» Иван Головкин, используя телекомпанию, организовал «травлю их компании и ее учредителя Немировского Максима».
В компании «Орион» рассказали, что отключили канал от своей сети, чтобы не нарушать закон — 16 сентября 2021 года одна из лицензий «8 канала», по которой канал вещал с телемагазином «Первый потребительский», была аннулирована Арбитражным судом края по иску Роскомнадзора. После этого, говорят представители провайдера, Головкин начал травлю.
Глава «Орион телекома» Максим Немировский заявил, что канал его публично унижал по признаку национальности, и приводит пример, как в одном из сюжетов появляются изображения с его лицом в еврейских одеждах, с израильским паспортом и звездой Давида на груди, а также его изображение в полосатой робе и наручниках.
Иван Головкин, в свою очередь, утверждает, что телекомпания занимается не травлей, а «объективной подачей информации». Депутат сказал, что Немировский уехал из России, но зарабатывает в Сибири. По его мнению, существует опасность в том, что «Орион» может передавать данные красноярцев и органов власти Западу.