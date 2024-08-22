Открытие нового ресторана Аркадия Новикова в Красноярске перенесли на сентябрь

Posted 22 августа, 04:28
Published 22 августа, 04:28
Modified 22 августа, 12:51
Updated 22 августа, 12:51
Вывеску нового ресторана на Дубровинского заметили в начале июня. Тогда сообщалось, что заведение заработает в июле.
Сейчас на сайте ресторана Maroon сказано, что они «будут рады видеть» гостей в сентябре.
Как сообщила «Проспекту Мира» маркетолог ресторана Maroon, точная дата открытия станет известна в начале сентября.
В Красноярске должно появится еще одно заведение Новикова, ресторан Meraki. По словам маркетолога ресторана, даже примерных сроков его открытия пока нет — «стройку помещения только начали».