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Posted 22 августа, 04:28

Published 22 августа, 04:28

Modified 22 августа, 12:51

Updated 22 августа, 12:51

Открытие нового ресторана Аркадия Новикова в Красноярске перенесли на сентябрь

Открытие нового ресторана Аркадия Новикова в Красноярске перенесли на сентябрь

22 августа 2024, 04:28
Фото: ресторан Maroon для prmira.ru
В Красноярске открытие нового заведения от Аркадия Новикова, ресторана Maroon, перенесли.

Вывеску нового ресторана на Дубровинского заметили в начале июня. Тогда сообщалось, что заведение заработает в июле.

Сейчас на сайте ресторана Maroon сказано, что они «будут рады видеть» гостей в сентябре.

Фото: maroon-novikov.rest

Как сообщила «Проспекту Мира» маркетолог ресторана Maroon, точная дата открытия станет известна в начале сентября.

В Красноярске должно появится еще одно заведение Новикова, ресторан Meraki. По словам маркетолога ресторана, даже примерных сроков его открытия пока нет — «стройку помещения только начали».

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