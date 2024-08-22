Против железногорца возбудили уголовку за 13 порванных плакатов о службе по контракту

Posted 22 августа, 03:37
Published 22 августа, 03:37
Modified 22 августа, 04:15
Updated 22 августа, 04:15
Как заявили В СК, в июне 2024 года 38-летний железногорец «умышленно и целенаправленно» уничтожил в общественных местах 13 агитационных плакатов с призывом поступления на службу по контракту. Он сделал это связкой ключей, уточнили следователи.
По заявлению следователей, на плакатах была изображена символика Вооруженных сил РФ — военный геральдический знак, эмблемы, государственный флаг и георгиевская лента. В связи с этим против мужчины возбудили уголовное дело за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию ВС РФ (часть 2 статья 280.3 УК РФ).
Мужчину задержали. Судя по видео от СК, жителя повалили на землю во время поездки на велосипеде, а потом надели наручники.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.