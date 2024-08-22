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Posted 22 августа, 03:37

Published 22 августа, 03:37

Modified 22 августа, 04:15

Updated 22 августа, 04:15

Против железногорца возбудили уголовку за 13 порванных плакатов о службе по контракту

Против железногорца возбудили уголовку за 13 порванных плакатов о службе по контракту

22 августа 2024, 03:37
Фото: СК Красноярского края
Сюжет
Дискредитация ВС РФ
В Железногорске против жителя возбудили уголовное дело за дискредитацию ВС РФ — он порвал 13 рекламных плакатов о военной службе по контракту.

Как заявили В СК, в июне 2024 года 38-летний железногорец «умышленно и целенаправленно» уничтожил в общественных местах 13 агитационных плакатов с призывом поступления на службу по контракту. Он сделал это связкой ключей, уточнили следователи.

Фото: СК Красноярского края

По заявлению следователей, на плакатах была изображена символика Вооруженных сил РФ — военный геральдический знак, эмблемы, государственный флаг и георгиевская лента. В связи с этим против мужчины возбудили уголовное дело за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию ВС РФ (часть 2 статья 280.3 УК РФ).

Мужчину задержали. Судя по видео от СК, жителя повалили на землю во время поездки на велосипеде, а потом надели наручники.

Видео: СК Красноярского края.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

  • Ранее в Красноярске неизвестный исписал и порвал плакат о военной службе по контракту, который висел на одной из остановок. Мэрия заявила, что этого человека ищут, и пригрозила уголовной статьей.
  • В апреле 2023 года учителя из Канска отправили в колонию за расстрел баннера контрактной службы.
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