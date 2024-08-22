Врачи признали вменяемой мать, которая рубила и резала дочерей из-за «измен» мужа

Posted 22 августа, 09:58
Published 22 августа, 09:58
Modified 22 августа, 10:24
Updated 22 августа, 10:24
По версии следствия, 25 июня 34-летняя женщина была пьяна и заподозрила мужа в измене, из мести она решила причинить травмы детям. Она ударила 3-летнюю дочь топором в голову и шею. После чего схватила нож и один раз ударила им 8-летнюю дочь в шею. 6-летнюю дочь мать трогать не стала. Муж в это время находился на работе.
На допросе обвиняемая рассказала, что после случившегося пошла пить пиво и ждать супруга, чтобы показать ему, что случилось. Еще она позвонила подруге и сообщила о случившемся, та вызвала полицию. Позднее допросили и супруга. В СК рассказали «Проспекту Мира», что он отрицает факт измены.
Против матери возбудили уголовное дело за убийство малолетнего (пункт «в» часть 2 статья 105 УК РФ) и покушение на убийство (часть 3 статья 30 и часть 2 статья 105 УК РФ).
Как рассказали в Следкоме, 22 августа на суде было принято решение продлить обвиняемой меру пресечения. Она останется под стражей до 24 октября.
В СК рассказали, что жительнице Курагино предъявили обвинение и провели комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
В итоге специалисты признали женщину вменяемой и заключили, что в момент нападения на дочерей она основала свои действия и не находилась в состоянии аффекта.
Расследование уголовного дела продолжается.
В июле «Проспекту Мира» в СК рассказали, что 8-летнюю девочку, которую мать ранила ножом, выписали из больницы и теперь она находится с папой и младшей сестрой.
В ведомстве заявили, что семья живет у родственников мужчины. Они не хотят возвращаться домой, где все случилось. Специалисты оказывают девочкам психологическую помощь