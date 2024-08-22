Путин рекомендовал: Почему проект «Алабуга Политех» — пример для других регионов

Posted 22 августа, 14:01
Published 22 августа, 14:01
Modified 23 августа, 08:33
Updated 23 августа, 08:33
Посетителей «Алабуга Политех» впечатляет необычность центра, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы в Сети. Некоторые из них вызывают настороженность, однако более детальное изучение «Алабуга Политех» развеивает все сомнения.
В центре образования «Алабуга Политех», который находится в непосредственной близости от города Елабуги, привлекают внимание дружелюбный персонал, стильные интерьеры, надежная охрана и идеальная чистота. Руководитель проекта Эдуард Яушев рассказал о процессе обучения в центре, отметив, что студенты здесь не лишены свободного времени, как это может показаться в начале обучения. У них действительно плотный график, поэтому им приходится учиться эффективно распоряжаться своим временем. Вначале это вызывает трудности, но затем учащиеся начинают ценить свое время и самостоятельно планировать свой день, стремясь сделать это так, чтобы хватало времени на все, отметил Эдуард Яушев.
В инновационном учебном комплексе есть много удивительных вещей. Например, здесь роботы, предназначенные для сборки автомобилей, выполняют работу по забивке гвоздей в деревянные поддоны. Высокотехнологичный производственно-образовательный комплекс «Робоподдоны» работает не с целью получения прибыли, а для подготовки высококвалифицированных кадров.
Выпускники «Алабуги» обладают новым мышлением. На них возложена ответственная задача по развитию российской экономики в ближайшие двадцать — тридцать лет. Учащиеся знакомятся здесь с передовыми технологиями и учатся понимать суть искусственного интеллекта. Для обучения используется современное оборудование. В целом затраты в образование здесь являются оправданными.
Эдуард Яушев подчеркнул, что на современном рынке труда не хватает квалифицированных специалистов, и именно для решения этой проблемы был создан проект «Алабуга Политех», где каждый поступивший студент сразу же трудоустраивается и начинает получать не только практику, но и свою первую официальную зарплату — 70 тысяч рублей.
На территории особой экономической зоны «Алабуга» функционируют около 40 производственных предприятий, на которых трудятся более семнадцати тысяч сотрудников. Работа центра «Алабуга Политех» способствует реализации государственной стратегии подготовки специалистов высокооплачиваемым востребованным специальностям, которые будут активно участвовать в развитии экономики страны.
Один из первых выпускников «Алабуги» Руслан Трапезников в двадцать лет уже занимает должность начальника отдела в ОЭЗ «Алабуга». Он утверждает, что без обучения в данном учебном центре сейчас занимался бы неквалифицированной работой, например доставкой продуктов.
«Если бы я поступил в обычный колледж, я бы работал доставщиком. У меня есть знакомые, которые закончили ЕПК без „Алабуга Политех“, которые работали автомеханиками, сварщиками и так далее. А потом отслужили в армии. Сейчас развозят продукты», — поделился Руслан Трапезников.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин отметил недостаток квалифицированных специалистов в стране. Глава государства подчеркнул, что количество заводов сегодня превышает число работников. Он поддержал концепцию дуального образования, которая была разработана в ОЭЗ «Алабуга», и предложил тиражировать ее на другие регионы.