Путин рекомендовал: Почему проект «Алабуга Политех» — пример для других регионов

В центре образования «Алабуга Политех», который находится в непосредственной близости от города Елабуги, привлекают внимание дружелюбный персонал, стильные интерьеры, надежная охрана и идеальная чистота. Руководитель проекта Эдуард Яушев рассказал о процессе обучения в центре, отметив, что студенты здесь не лишены свободного времени, как это может показаться в начале обучения. У них действительно плотный график, поэтому им приходится учиться эффективно распоряжаться своим временем. Вначале это вызывает трудности, но затем учащиеся начинают ценить свое время и самостоятельно планировать свой день, стремясь сделать это так, чтобы хватало времени на все, отметил Эдуард Яушев.