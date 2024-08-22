«Пятерочка» вновь проводит акцию с коллекционными монетами

Для участия в новой акции нужно совершить покупку в магазине торговой сети или сделать заказ с доставкой на дом. За каждые 600 рублей в чеке или за покупку определенного количества товаров партнеров акции гость получит одну монету (за исключением алкогольной и табачной продукции, уценённого товара и лотерейных билетов). Внутри каждой упаковки напечатан уникальный код, который необходимо зарегистрировать в мобильном приложении «Пятёрочка».