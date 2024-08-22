«Пятерочка» вновь проводит акцию с коллекционными монетами

Posted 22 августа, 03:00
Published 22 августа, 03:00
Modified 22 августа, 03:00
Updated 22 августа, 03:00
Прошлогодняя акция «Магазин сокровищ» стала очень популярной — пользователи соцсетей «стучались» в аккаунты торговой сети с просьбой вернуть монетки. «Пятёрочка» откликнулась на просьбы и анонсировала новую коллекцию монет. В ней будет 10 «золотых», 8 «серебряных», 8 «медных» и 1 эксклюзивная — из сияющего «золота». Все они обладают своим дизайном и особой историей.
Монеты можно использовать в качестве собственной валюты в игре, можно обмениваться ими с друзьями, собирая недостающие и пополняя свою коллекцию. Можно использовать их как аксессуар, например, сделать из них браслет или брелок для рюкзака.
На сайте klad2.5ka.ru искателей сокровищ ждёт увлекательный квест, после прохождения которого им откроется много интересного про историю стран, их традиции, мифы и легенды.
Как выиграть главный приз?
Для участия в новой акции нужно совершить покупку в магазине торговой сети или сделать заказ с доставкой на дом. За каждые 600 рублей в чеке или за покупку определенного количества товаров партнеров акции гость получит одну монету (за исключением алкогольной и табачной продукции, уценённого товара и лотерейных билетов). Внутри каждой упаковки напечатан уникальный код, который необходимо зарегистрировать в мобильном приложении «Пятёрочка».
Можно стать участниками еженедельного розыгрыша путешествия и подарочных сертификатов на покупку товаров в магазинах торговой сети (разыгрывается 800 сертификатов), бытовой техники и электроники (10), спортивного инвентаря (30), аксессуаров для путешествий (20).
Также монеты доступны к покупке за 60 рублей на кассе в магазине. Кроме этого, покупатели могут приобрести альбом для коллекционирования с игрой внутри за 349 рублей.
По итогам акции будет разыгран главный приз — золотая монета. Чем больше уникальных кодов покупатель зарегистрирует, тем выше шанс стать победителем.
Для особо увлеченных гостей в мобильном приложении «Пятёрочка» появилась игра «Магазин сокровищ — 2». В ней предусмотрены две популярные механики и 60 уровней разной сложности. За выполнение заданий игроков будут ждать гарантированные подарки от торговой сети и партнеров. А при прохождении определенных уровней человек станет участником розыгрыша призов: от товаров для благоустройства дома и игровой приставки до турпутевки.
Все подробности об акции и условиях участия можно узнать на сайте klad2.5ka.ru.