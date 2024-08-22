Ребенок все время сидит в телефоне и компьютере. Что делать? Пошаговая инструкция

Posted 22 августа, 04:32
Published 22 августа, 04:32
Modified 22 августа, 04:32
Updated 22 августа, 04:32
В первую очередь специалисты отмечают, что дети подражают поведению взрослых, поэтому родителей просят подавать пример разумного использования с гаджетами.
Эксперты рекомендуют определить вместе с ребенком лимит экранного времени и установить «родительский контроль» на гаджеты.
Также они рекомендуют не класть телефон рядом с детской кроватью и исключить использование гаджетов за час до сна. Хранить гаджеты нужно в специальном месте — подальше от глаз ребенка.
«"Не есть перед экраном» — введите это правило, чтобы избежать набора лишнего веса».
В Роспотребнадзоре советуют родителям проводить больше времени с детьми на свежем воздухе и поддерживать интерес ребенка к хобби без гаджетов.
В ведомстве рекомендуют не поощрять детей гаджетами, например, за хорошие оценки и т. д.