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Posted 22 августа, 04:32

Published 22 августа, 04:32

Modified 22 августа, 04:32

Updated 22 августа, 04:32

Красноярцам рассказали, как побороть детскую зависимость от гаджетов

Ребенок все время сидит в телефоне и компьютере. Что делать? Пошаговая инструкция

22 августа 2024, 04:32
Фото: 1MI

Красноярцам рассказали, как побороть детскую зависимость от гаджетов

В краевом Роспотребнадзоре дали несколько советов жителям Красноярского края, которые помогут отучить ребенка от телефона и компьютера.

В первую очередь специалисты отмечают, что дети подражают поведению взрослых, поэтому родителей просят подавать пример разумного использования с гаджетами.

Эксперты рекомендуют определить вместе с ребенком лимит экранного времени и установить «родительский контроль» на гаджеты.

Также они рекомендуют не класть телефон рядом с детской кроватью и исключить использование гаджетов за час до сна. Хранить гаджеты нужно в специальном месте — подальше от глаз ребенка.

«"Не есть перед экраном» — введите это правило, чтобы избежать набора лишнего веса».

В Роспотребнадзоре советуют родителям проводить больше времени с детьми на свежем воздухе и поддерживать интерес ребенка к хобби без гаджетов.

В ведомстве рекомендуют не поощрять детей гаджетами, например, за хорошие оценки и т. д.

  • Ранее аналитики агентства Raex назвали лучшие школы Красноярского края. В этих заведениях доля выпускников, которые поступили в ведущие вузы России, находится на высоком уровне.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Технологии#Красноярск#Дети#Красноярский край#Роспотребнадзор#Телефон#Гаджеты
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