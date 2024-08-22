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Posted 22 августа, 11:43

Published 22 августа, 11:43

Modified 23 августа, 01:42

Updated 23 августа, 01:42

Резиденцию губернатора в Соснах отремонтируют за 5 миллионов

Резиденцию губернатора в Соснах отремонтируют за 5 миллионов

22 августа 2024, 11:43
Фото: incom-kras.ru
Управление делами губернатора края заказало ремонт в резиденции губернатора в коттеджном поселке «Сосны». Из бюджета планируют потратить 5,2 миллиона рублей.

Контракт на ремонт фасадов нежилых строений появился на портале госзакупок. В документах указано, что работы проведут по адресу улица Лесная, 157 строение 1,3 и 6.

Строение 1 было построено в 1977 году, строение 3 — в 1985, строение 6 возвели в 1978 году.

Начальная цена контракта — 5,5 миллиона рублей. Общая площадь ремонта — больше 1,5 тысяч квадратных метров. Источник финансирования — бюджет Красноярского края.

В проекте указано, что подрядчику предстоит разобрать мелкие покрытия и обделки из листовой стали, сделать наружную облицовку фасада, оконных проемов и подшивку карнизов. Также на одном объекте рабочие должны уложить кровлю из черепицы по готовым прогонам.

В торгах участвовали две компании. Одна из них предложила выполнить ремонт за 5 миллионов 269 тысяч рублей. Победителем аукциона выбрали ООО «Интринити групп», которая готова провести работы за 5 миллионов 241 тысячу рублей.

По данным «Спарка», руководителем компании является Роман Ахадов. Основная деятельность «Интринити групп» — строительные работы, ремонт оборудования, производство деревянных конструкций. Также компания занимается торговлей пиломатериалами, лакокрасочными материалами и т. д.

Подрядчик должен выполнить работы до 15 ноября 2024 года.

«Проспект Мира» отправил официальный запрос в управление по делам губернатора. На данный момент мы ждем ответа на наш запрос.

  • Ранее власти объяснили, зачем в резиденции губернатора строят новую беседку за 1,2 миллиона рублей.
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