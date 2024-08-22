Резиденцию губернатора в Соснах отремонтируют за 5 миллионов

Posted 22 августа, 11:43
Published 22 августа, 11:43
Modified 23 августа, 01:42
Updated 23 августа, 01:42
Контракт на ремонт фасадов нежилых строений появился на портале госзакупок. В документах указано, что работы проведут по адресу улица Лесная, 157 строение 1,3 и 6.
Строение 1 было построено в 1977 году, строение 3 — в 1985, строение 6 возвели в 1978 году.
Начальная цена контракта — 5,5 миллиона рублей. Общая площадь ремонта — больше 1,5 тысяч квадратных метров. Источник финансирования — бюджет Красноярского края.
В проекте указано, что подрядчику предстоит разобрать мелкие покрытия и обделки из листовой стали, сделать наружную облицовку фасада, оконных проемов и подшивку карнизов. Также на одном объекте рабочие должны уложить кровлю из черепицы по готовым прогонам.
В торгах участвовали две компании. Одна из них предложила выполнить ремонт за 5 миллионов 269 тысяч рублей. Победителем аукциона выбрали ООО «Интринити групп», которая готова провести работы за 5 миллионов 241 тысячу рублей.
По данным «Спарка», руководителем компании является Роман Ахадов. Основная деятельность «Интринити групп» — строительные работы, ремонт оборудования, производство деревянных конструкций. Также компания занимается торговлей пиломатериалами, лакокрасочными материалами и т. д.
Подрядчик должен выполнить работы до 15 ноября 2024 года.
«Проспект Мира» отправил официальный запрос в управление по делам губернатора. На данный момент мы ждем ответа на наш запрос.