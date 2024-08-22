СФУ продлил приемную кампанию — 2024

Сейчас можно подать документы на очную, заочную или очно-заочную платные формы обучения. А ещё стать студентами в 2024-м году могут не только нынешние выпускники школ, но и выпускники прошлых лет. Повысить свою квалификацию, актуализировать знания в профессии, чтобы стать более востребованным специалистом — все эти задачи можно решить прямо сейчас, задав траекторию развития своего образовательного и профессионального роста.