СФУ продлил приемную кампанию — 2024

Posted 22 августа, 03:31
Published 22 августа, 03:31
Modified 22 августа, 03:33
Updated 22 августа, 03:33
Сейчас можно подать документы на очную, заочную или очно-заочную платные формы обучения. А ещё стать студентами в 2024-м году могут не только нынешние выпускники школ, но и выпускники прошлых лет. Повысить свою квалификацию, актуализировать знания в профессии, чтобы стать более востребованным специалистом — все эти задачи можно решить прямо сейчас, задав траекторию развития своего образовательного и профессионального роста.
«Мы оценили результаты приёмной кампании этого года и количество обращений от абитуриентов — от выпускников этого года до взрослых и уже работающих людей, которым важно регулярно повышать квалификацию и знания в этом постоянно меняющемся мире, — говорит Маргарита Кузнецова, ответственный секретарь Приёмной комиссии СФУ. — Чтобы не терять целый учебный год, университет принял решение продлить Приёмную кампанию вплоть до 26 августа. Среди направлений для поступления на платное — „Градостроительство“, „Информационная безопасность“, „Технологические машины и оборудование“, „Нефтегазовое дело“, „Менеджмент“ и другие. Всего свыше 50 направлений, удовлетворяющих запросы абитуриентов».
Список всех направлений СФУ, на которые ещё можно успеть подать документы, находится по ссылке.
Одно из важных преимуществ при поступлении на платное в Сибирский федеральный университет — различные формы поддержки абитуриентов, которые позволяют сделать обучения на платной основе более комфортным и доступным. А, значит, мечта освоить ту или иную профессию становится ближе! Подробнее по ссылке.
Прием документов в онлайн и офлайн форматах завершится 26 августа в 17:00 по красноярскому времени. Нужно обязательно учесть наличие дополнительных вступительных или творческих испытаний на выбранном направлении. В таком случае документы следует подать значительно раньше.
Подробнее о вступительных испытаниях, подаче документов, стоимости обучения и направлениях узнавайте в приёмной комиссии СФУ по адресу пр. Свободный, 79/5 или по номеру телефона 8-800-550-22-24.