Суслик напал на красноярца в «Татышев-парке». Что делать при укусе диких животных?

Posted 22 августа, 08:54
Published 22 августа, 08:54
Modified 22 августа, 08:54
Updated 22 августа, 08:54
Как рассказали в краевой клинической больнице, 20 августа к ним в приемное отделение поступил пациент с необычным случаем — его укусил суслик.
Заведующий стационарным отделением скорой помощи краевой больницы Андрей Газенкампф рассказал, что нужно делать в случае укуса суслика или другого дикого животного.
Сначала необходимо промыть рану обычной водой и обработать антисептиком.
Затем следует остановить кровотечение. Если рана не глубокая — достаточно прижать марлевой салфеткой или любой тканью, которая есть под рукой.
После этого врачи советуют немедленно обратиться в травмпункт, чтобы пациенту поставили вакцины от бешенства. Дело в том, что дикие животные являются переносчиками многих заболеваний, которые могут поразить лимфоузлы и вызвать менингит, а также энцефалит.
Медики советуют не кормить дики грызунов с рук, так как именно это является частой причиной укусов.