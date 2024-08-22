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Posted 22 августа, 08:54

Published 22 августа, 08:54

Modified 22 августа, 08:54

Updated 22 августа, 08:54

Суслик снова укусил красноярца на острове Татышев

Суслик напал на красноярца в «Татышев-парке». Что делать при укусе диких животных?

22 августа 2024, 08:54
Фото: prmira.ru

Суслик снова укусил красноярца на острове Татышев

В Красноярске суслики продолжают нападать на людей. На этот раз все произошло на острове Татышев.

Как рассказали в краевой клинической больнице, 20 августа к ним в приемное отделение поступил пациент с необычным случаем — его укусил суслик.

Заведующий стационарным отделением скорой помощи краевой больницы Андрей Газенкампф рассказал, что нужно делать в случае укуса суслика или другого дикого животного.

Сначала необходимо промыть рану обычной водой и обработать антисептиком.

Затем следует остановить кровотечение. Если рана не глубокая — достаточно прижать марлевой салфеткой или любой тканью, которая есть под рукой.

После этого врачи советуют немедленно обратиться в травмпункт, чтобы пациенту поставили вакцины от бешенства. Дело в том, что дикие животные являются переносчиками многих заболеваний, которые могут поразить лимфоузлы и вызвать менингит, а также энцефалит.

Медики советуют не кормить дики грызунов с рук, так как именно это является частой причиной укусов.

  • Ранее мы рассказывали о том, что с начала 2024 года от укусов дикими животными пострадало 115 человек. Первенство по укусам удерживают суслики: они укусили 83 жителей.
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