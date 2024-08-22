Суслик напал на красноярца в «Татышев-парке». Что делать при укусе диких животных?

После этого врачи советуют немедленно обратиться в травмпункт, чтобы пациенту поставили вакцины от бешенства. Дело в том, что дикие животные являются переносчиками многих заболеваний, которые могут поразить лимфоузлы и вызвать менингит, а также энцефалит.