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Posted 22 августа, 02:51

Published 22 августа, 02:51

Modified 22 августа, 03:13

Updated 22 августа, 03:13

«Светофор» заплатит жительнице края больше 6 тысяч рублей за склизкое мясо

«Светофор» заплатит жительнице края больше 6 тысяч рублей за склизкое мясо

22 августа 2024, 02:51
Фото: 2gis.ru
Магазин «Светофор» заплатит жительнице Норильска 6,6 тысячи рублей за продажу испорченного мяса.

Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. Им поступила жалоба от этой жительница. В обращении она рассказала, что купила в «Светофоре» мясо говядины на 2500 рублей. Придя домой, она обнаружила, что у мяса имеется сильный специфический запах, и оно было «склизким на ощупь».

Женщина решила рассмотреть этикетку на товаре — на ней не были указаны срок годности, условия хранения и сведения о производителе.

Покупательница обратилась в магазин с претензией, но на нее не отреагировали.

В итоге Роспотребнадзор через суд обязал магазин выплатить покупательнице 6 687 рублей: стоимость продукта — 2 511 рублей, неустойку — 804 рублей, моральный вред — 1000 рублей, штраф — 2 157 рублей и судебные расходы — 215 рублей.

Решение вступило в законную силу.

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