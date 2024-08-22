«Светофор» заплатит жительнице края больше 6 тысяч рублей за склизкое мясо

Posted 22 августа, 02:51
Published 22 августа, 02:51
Modified 22 августа, 03:13
Updated 22 августа, 03:13
Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. Им поступила жалоба от этой жительница. В обращении она рассказала, что купила в «Светофоре» мясо говядины на 2500 рублей. Придя домой, она обнаружила, что у мяса имеется сильный специфический запах, и оно было «склизким на ощупь».
Женщина решила рассмотреть этикетку на товаре — на ней не были указаны срок годности, условия хранения и сведения о производителе.
Покупательница обратилась в магазин с претензией, но на нее не отреагировали.
В итоге Роспотребнадзор через суд обязал магазин выплатить покупательнице 6 687 рублей: стоимость продукта — 2 511 рублей, неустойку — 804 рублей, моральный вред — 1000 рублей, штраф — 2 157 рублей и судебные расходы — 215 рублей.
Решение вступило в законную силу.