«Светофор» заплатит жительнице края больше 6 тысяч рублей за склизкое мясо

Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. Им поступила жалоба от этой жительница. В обращении она рассказала, что купила в «Светофоре» мясо говядины на 2500 рублей. Придя домой, она обнаружила, что у мяса имеется сильный специфический запах, и оно было «склизким на ощупь».